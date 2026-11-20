Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or baissent sous l'effet de la chute des valeurs liées à l'IA et des anticipations de hausse des taux

** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis sont en baisse, suivant la chute des cours de l'or sous la pression de perspectives de hausse des taux d'intérêt et d'une vague de ventes sur les titres liés à l'IA GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 2 % à 3 549,79 dollars l'once à 15 h 53 GMT, après avoir atteint plus tôt dans la séance son plus bas niveau depuis début septembre 2025 , à 3 513,54 dollars

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , reculent respectivement de 1,7 % et 3,2 % ** Royal Gold RGLD.O perd 2,1 %, ** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines AEM.TO reculent de 2 ,8 % et Kinross Gold K.TO de 2,5 % ** L'action cotée aux États-Unis de la société minière sud-africaine AngloGold Ashanti AU.N recule de 2,6 %

** L'or a perdu plus de 8 % cette semaine, sa plus forte baisse depuis la semaine se terminant le 20 mars