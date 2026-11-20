** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis sont en baisse, suivant la chute des cours de l'or sous la pression de perspectives de hausse des taux d'intérêt et d'une vague de ventes sur les titres liés à l'IA GOL/
** L'or au comptant XAU= recule de 2 % à 3 549,79 dollars l'once à 15 h 53 GMT, après avoir atteint plus tôt dans la séance son plus bas niveau depuis début septembre 2025 , à 3 513,54 dollars
** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , reculent respectivement de 1,7 % et 3,2 % ** Royal Gold RGLD.O perd 2,1 %, ** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines AEM.TO reculent de 2 ,8 % et Kinross Gold K.TO de 2,5 % ** L'action cotée aux États-Unis de la société minière sud-africaine AngloGold Ashanti AU.N recule de 2,6 %
** L'or a perdu plus de 8 % cette semaine, sa plus forte baisse depuis la semaine se terminant le 20 mars(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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