Les actions des sociétés aurifères reculent alors que le cours de l'or fléchit dans l'attente des chiffres de l'inflation aux États-Unis

** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, dans le sillage d'une baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 0,3 % à 3 623,42 dollars l'once, après avoir progressé de près de 3 % lors de la séance précédente

** Les cours sont en légère baisse, les anticipations de hausse des taux pesant sur les marchés à l'approche de la publication des chiffres de l'inflation américaine prévue mercredi

** Principales sociétés minières: Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N reculent chacune de 1,3 %

** Les sociétés minières sud-africaines: AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Gold Fields GFI.N reculent de 1,4 % à 2 %

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N recule de 0,9 % et Kinross Gold KGC.N de près de 3 %