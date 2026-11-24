** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, dans le sillage d'une baisse des cours de l'or GOL/
** L'or au comptant XAU= recule de 0,3 % à 3 623,42 dollars l'once, après avoir progressé de près de 3 % lors de la séance précédente
** Les cours sont en légère baisse, les anticipations de hausse des taux pesant sur les marchés à l'approche de la publication des chiffres de l'inflation américaine prévue mercredi
** Principales sociétés minières: Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N reculent chacune de 1,3 %
** Les sociétés minières sud-africaines: AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Gold Fields GFI.N reculent de 1,4 % à 2 %
** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N recule de 0,9 % et Kinross Gold KGC.N de près de 3 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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