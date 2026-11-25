** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, suivant la baisse des cours de l'or GOL/
** L'or au comptant XAU= recule de 2% à 3.483,59 dollars l'once , atteignant son plus bas niveau depuis septembre 2025
** Les cours reculent après la publication de chiffres d'inflation américains élevés qui n'ont pas réussi à apaiser les inquiétudes concernant la trajectoire de hausse des taux de la Réserve fédérale
** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , ont respectivement reculé de 4,4% et 3 ,7%
** L'action de Royal Gold RGLD.O recule de 2,4%
** Les actions cotées aux États-Unis de la société minière sud-africaine AngloGold Ashanti AU.N reculent de 5,4%
** Le titre de la société minière canadienne Agnico Eagle Mines AEM.TO recule de 4,1% , tandis que celui de Kinross Gold K.TO perd 3,4%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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