Les actions des sociétés aurifères reculent alors que le cours de l'or fléchit après la publication de chiffres indiquant une nouvelle hausse de l'inflation aux États-Unis

** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, suivant la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 2% à 3.483,59 dollars l'once , atteignant son plus bas niveau depuis septembre 2025

** Les cours reculent après la publication de chiffres d'inflation américains élevés qui n'ont pas réussi à apaiser les inquiétudes concernant la trajectoire de hausse des taux de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , ont respectivement reculé de 4,4% et 3 ,7%

** L'action de Royal Gold RGLD.O recule de 2,4%

** Les actions cotées aux États-Unis de la société minière sud-africaine AngloGold Ashanti AU.N reculent de 5,4%

** Le titre de la société minière canadienne Agnico Eagle Mines AEM.TO recule de 4,1% , tandis que celui de Kinross Gold K.TO perd 3,4%