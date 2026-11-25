Les actions des sociétés aurifères reculent alors que le cours de l'or baisse dans l'attente des chiffres de l'inflation aux États-Unis

** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, dans le sillage d'une baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,1 % à 3 518,20 dollars l'once, après avoir chuté de plus de 2 % lors de la séance précédente

** Les cours reculent alors que les investisseurs attendent la publication des derniers chiffres clés de l'inflation américaine avant la dernière réunion de politique monétaire de la Fed de l'année

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N , ont reculé respectivement de 2,2 % et 2,6 %

** Parmi les sociétés minières sud-africaines, AngloGold Ashanti AU.N recule de 3,4 %, Gold Fields GFI.N de 3,9 % et Harmony Gold HMY.N de 1,8 %

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines AEM.N recule de 1,5 % et Kinross Gold KGC.N de 1,7 %