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Les actions des sociétés aurifères progressent alors que les démocrates remportent haut la main les élections de mi-mandat aux États-Unis
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 10:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, l'or au comptant s'appréciant de 3 %

** Le cours au comptant de l'or XAU= progresse de 3,02 % à 4 046,90 $ l'once, soutenu par un affaiblissement du dollar américain après que les démocrates ont pris le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat aux États-Unis GOL/

** Les principales sociétés minières, Barrick B.N et Newmont NEM.N , progressent chacune de plus de 5 %

** Agnico Eagle Mines AEM.N et Kinross Gold KGC.N ont respectivement progressé de 5 % et 6,8 %

** Le dollar atteint son plus bas niveau depuis un mois alors que les démocrates ont remporté une victoire décisive aux élections de mi-mandat aux États-Unis, alimentant les craintes que le raz-de-marée démocrate ne perturbe le développement des centres de données qui a alimenté le secteur de l’IA et ne nuise aux dépenses technologiques

** "L'or a célébré la victoire des démocrates… Le recul du dollar et des rendements des bons du Trésor, la diminution des anticipations de hausse des taux de la Fed et l'aversion au risque à Wall Street ont renforcé l'attrait de l'or" - Charalampos Pissouros, analyste de marché senior chez XM

** L'or au comptant a reculé de 6,3 % depuis le début de l'année

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