Les actions des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or s'envolent

** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, dans le sillage de la hausse des cours de l'or GOL/

** Le cours au comptant de l'or XAU= grimpe de 3,95% à 3 672,15 dollars l'once à 15h36 GMT, après avoir atteint vendredi son plus bas niveau depuis septembre 2025

** Les cours de l'or se redressent après avoir atteint leur plus bas niveau depuis plus d'un an, les investisseurs profitant de la baisse pour acheter, tandis que le marché attend les prochaines données sur l'inflation aux États-Unis pour obtenir de nouveaux indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières, Barrick Mining ABX.TO et Newmont NEM.N , progressent respectivement de 6,7% et 6,4%

** AngloGold Ashanti AU.N progresse de 7,8%

** Les sociétés minières canadiennes Kinross Gold K.TO et Agnico Eagle Mines AEM.TO progressent respectivement de 6% et 6,2%