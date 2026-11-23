** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, dans le sillage de la hausse des cours de l'or GOL/
** Le cours au comptant de l'or XAU= grimpe de 3,95% à 3 672,15 dollars l'once à 15h36 GMT, après avoir atteint vendredi son plus bas niveau depuis septembre 2025
** Les cours de l'or se redressent après avoir atteint leur plus bas niveau depuis plus d'un an, les investisseurs profitant de la baisse pour acheter, tandis que le marché attend les prochaines données sur l'inflation aux États-Unis pour obtenir de nouveaux indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale
** Les principales sociétés minières, Barrick Mining ABX.TO et Newmont NEM.N , progressent respectivement de 6,7% et 6,4%
** AngloGold Ashanti AU.N progresse de 7,8%
** Les sociétés minières canadiennes Kinross Gold K.TO et Agnico Eagle Mines AEM.TO progressent respectivement de 6% et 6,2%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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