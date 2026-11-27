Les actions des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent, le dollar américain marquant une pause dans sa remontée

** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du métal précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 2,3% à 3.649,64 dollars l'once, après avoir atteint mercredi son plus bas niveau depuis août 2025

** Ce rebond devrait lui permettre d'enregistrer une hausse de 4% cette semaine

** Les cours de l'or remontent, se remettant du plus bas niveau atteint depuis plus d'un an en début de semaine, le marché étant soutenu par une pause dans la progression du dollar américain et par un apaisement des marchés boursiers

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Gold ABX.TO , B.N , ont respectivement progressé d’environ 4% et 5%

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N , AngloGold Ashanti AU.N et Sibanye-Stillwater SBSW.N enregistrent des hausses comprises entre 4,5% et 6%

** La société minière canadienne Agnico Eagle Mines AEM.TO , AEM.N progresse de 5,2% et Kinross Gold K.TO , KGC.N de 4,8%