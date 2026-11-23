Les actions des sociétés aurifères progressent alors que la remontée du dollar marque une pause

** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, l'or au comptant s'appréciant de plus de 2%

** Le cours au comptant de l'or XAU= grimpe de 2,5% à 3.619,09 dollars l'once à 10h05 GMT, rebondissant après avoir atteint son plus bas niveau depuis plus d'un an, alors que la remontée du dollar marque une pause

** Les principales sociétés minières, Barrick B.N et Newmont NEM.N , progressent respectivement de 4,7% et 5,2%

** AngloGold Ashanti AU.N progresse de 7,7%

** Kinross Gold KGC.N , Royal Gold RGLD.O et Agnico Eagle Mines AEM.N progressent de 5,1% à 5,9%

** Le cours au comptant de l'or a baissé de 16% depuis le début de l'année