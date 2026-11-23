** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, l'or au comptant s'appréciant de plus de 2%
** Le cours au comptant de l'or XAU= grimpe de 2,5% à 3.619,09 dollars l'once à 10h05 GMT, rebondissant après avoir atteint son plus bas niveau depuis plus d'un an, alors que la remontée du dollar marque une pause
** Les principales sociétés minières, Barrick B.N et Newmont NEM.N , progressent respectivement de 4,7% et 5,2%
** AngloGold Ashanti AU.N progresse de 7,7%
** Kinross Gold KGC.N , Royal Gold RGLD.O et Agnico Eagle Mines AEM.N progressent de 5,1% à 5,9%
** Le cours au comptant de l'or a baissé de 16% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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