Les actions des semi-conducteurs européens reculent alors que le conseil d'administration de Nvidia se penche sur l'avenir de Huang

** Les actions des fabricants européens de semi-conducteurs reculent, emboîtant le pas à leurs homologues asiatiques, alors que le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O se réunit pour discuter du sort de son directeur général, Jensen Huang

** L'indice technologique de référence européen .SX8P recule d'environ 1,2 %, sous-performant l'indice STOXX .STOXX , plus large, qui progresse de 0,3 %

** STMicroelectronics STMPA.PA , Soitec SOIT.PA , ASML Holding ASML.AS , Infineon IFXGn.DE , Aixtron AIXGn.DE et BE Semiconductor Industries BESI.AS reculent toutes de 1% à 3 , 7% environ