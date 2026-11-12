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Les actions des semi-conducteurs européens reculent alors que le conseil d'administration de Nvidia se penche sur l'avenir de Huang
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 09:33

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** Les actions des fabricants européens de semi-conducteurs reculent, emboîtant le pas à leurs homologues asiatiques, alors que le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O se réunit pour discuter du sort de son directeur général, Jensen Huang

** L'indice technologique de référence européen .SX8P recule d'environ 1,2 %, sous-performant l'indice STOXX .STOXX , plus large, qui progresse de 0,3 %

** STMicroelectronics STMPA.PA , Soitec SOIT.PA , ASML Holding ASML.AS , Infineon IFXGn.DE , Aixtron AIXGn.DE et BE Semiconductor Industries BESI.AS reculent toutes de 1% à 3 , 7% environ

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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