Les actions des producteurs d'électricité augmentent après que les prix aux enchères de PJM ont atteint un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions des producteurs indépendants d'énergie basés aux États-Unis augmentent de 1 % à 5 % sur lemarché préliminaire ** Constellation Energy CEG.O en hausse de 1,9 % à 347,31 $, Vistra VST.N en hausse de 2,3 % à 163,64 $ et Talen Energy

TLN.O en hausse de 5,1 % à 369,99 $ ** Le plus grand opérateur de réseau aux États-Unis, PJM Interconnection, a rapporté un nouveau record de prix de capacité de 333,44 $ par mégawatt-jour lors de sa vente aux enchères de mercredi ** PJM organise ces enchères pour déterminer les prix payés aux compagnies d'énergie pour garantir le fonctionnement de leurs centrales électriques lorsqu'elles sont sollicitées ** Selon James West, analyste chez Melius Research, CEG et TLN sont plus exposés à PJM, avec respectivement 49 % et 98 % de la production ** Depuis la dernière clôture, CEG a gagné 52,4 %, VST 16 % et TLN 74,7 % cette année