Les actions des marchés émergents progressent légèrement après la publication des résultats de Nvidia ; les actifs sud-africains reculent après la publication des chiffres de l'inflation

par Tharuniyaa Lakshmi

Un indice MSCI des actions des marchés émergents a progressé mercredi, les solides résultats trimestriels de Nvidia ayant dynamisé le secteur mondial de l'IA, tandis que les traders évaluaient les données sur l'inflation en Afrique du Sud.

Nvidia NVDA.O a annoncé mardi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street, apportant un certain soulagement aux investisseurs après que la démission de Jensen Huang, dirigeant de longue date, eut déclenché une vague de ventes frénétiques sur le titre.

Toutefois, les interrogations concernant les plans de succession du fabricant de puces ont continué à faire de l'ombre à ses perspectives solides et ont maintenu l'attention des investisseurs sur la pérennité de la reprise tirée par l'IA.

Par ailleurs, l'inflation globale à la consommation en Afrique du Sud s'est accélérée à 5,2 % en glissement annuel en octobre, contre 4,5 % en septembre, ce qui pourrait avoir un impact sur les anticipations concernant l'orientation de la politique monétaire de la banque centrale.

« La hausse de l'inflation sud-africaine le mois dernier résulte principalement d'une inflation énergétique plus élevée, et nous ne pensons pas que cela incitera le Comité de politique monétaire (MPC) à relever à nouveau ses taux », a déclaré William Jackson, économiste en chef chargé des marchés émergents chez Capital Economics.

«Une nouvelle hausse des taux lors de la réunion de demain n'est pas à exclure. Mais compte tenu du contexte économique morose et de la récente chute des cours du pétrole, nous pensons que la balance des probabilités penche en faveur d'un maintien des taux inchangés à 7,25 %.»

Les actions sud-africaines ont fortement chuté, l'indice de référence JSE All Share .JALSH reculant de 2,3 % et le rand ZAR=D3 s'affaiblissant de 0,9 % face au dollar.​‌

L'indice MSCI des actions des marchés émergents .MSCIEF a progressé de 0,2 %, tandis que l'indice des devises correspondant .MIEM00000CUS est resté stable, le dollar américain s'étant raffermi.

Ailleurs, la roupie indonésienne IDR= s'est raffermie après que la banque centrale a relevé de manière inattendue son taux directeur de 25 points de base, à 6 %, afin d'endiguer la poursuite de la dépréciation de la monnaie.

En Chine, Moody's a retiré ses notations concernant le promoteur immobilier China Vanke, invoquant un manque d'informations.

ZOOM SUR LA POLITIQUE EUROPÉENNE; LE PÉTROLE RECULE

Les responsables politiques hongrois ont maintenu mardi leur taux directeur à 5,50 %, mais ont évoqué une baisse en décembre. Mihaly Varga , gouverneur de la banque centrale du pays, a déclaré que des conditions plus favorables avaient accru la marge de manœuvre de la banque.

«Néanmoins, nous n'envisageons pas de nouvelles baisses avant fin 2027, à mesure que les pressions inflationnistes se renforcent», ont écrit les économistes d'ING.

L'indice de référence de Budapest .BUX a reculé d'environ 1 %, tandis que le forint EURHUF= s'est affaibli de 0,4 % face à l'euro, atteignant son plus bas niveau depuis six semaines.​‌​‌

Par ailleurs, le ministre des Finances, Andras Karman, a déclaré que le budget 2027 du pays ne prévoyait pas la suppression progressive des impôts spéciaux sur les sociétés, alors que le Parlement débat d'un projet de budget considéré comme un test de crédibilité pour les ambitions de la Hongrie d'adopter l'euro.

Ces prélèvements constituent une source essentielle de recettes budgétaires, et leur suppression progressive pourrait compliquer la tâche de la Hongrie pour réduire son déficit et satisfaire aux critères en vue d'une éventuelle adoption de l'euro.

Par ailleurs, le gouverneur de la banque centrale polonaise, Marcin Zarzecki, a déclaré qu' une hausse des taux d'intérêt en décembre ne pouvait être exclue, bien que les prévisions de novembre de la banque centrale aient accru la probabilité d'une telle mesure au premier trimestre 2027.

Les investisseurs ont également suivi de près les derniers développements du conflit au Moyen-Orient.

Le Brent LCOc1 a reculé de 1 % après une hausse des stocks américains de pétrole brut et de carburant, même si les pertes ont été limitées par la poursuite des affrontements entre les États-Unis et l'Iran. O/R

L'Iran a déclaré avoir pris pour cible, dans la nuit, des sites américains abritant des drones et des missiles au Koweït, après que les États-Unis ont frappé l'île de Qeshm dans le détroit d'Ormuz, marquant ainsi la première attaque de Téhéran contre cet État du Golfe allié des États-Unis depuis septembre.

Les tensions géopolitiques plus générales sont également restées au centre de l'attention.

Le président chinois Xi Jinping s'est engagé à s'opposer au protectionnisme commercial, tandis que le président russe Vladimir Poutine a critiqué les sanctions occidentales à la veille d'une réunion trilatérale de grande importance avec le président américain Donald Trump.

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