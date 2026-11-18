** Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs progressent en début de séance après la publication des résultats NVDA.O de Nvidia au troisième trimestre
** Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs sont en hausse à l'ouverture du marché, avec Technoprobe TPRO.MI , Mycronic AB MYCR.ST , STMicroelectronics STMPA.PA , Soitec SOIT.PA et BE Semiconductor Industries BESI.AS progressent de 1 % à 4 %
** L'indice technologique de référence européen .SX8P progresse de 1,1 %, surperformant l’indice STOXX .STOXX , qui recule de 0,1 %
** Les actions des fabricants allemands de semi-conducteurs Infineon IFXGn.DE , Aixtron AIXGn.DE , SUSS Microtec SMHNn.DE et Jenoptik JENGn.DE progressent de 2 % à 4 %
** “Le sentiment est positif concernant le secteur de l’IA, récemment malmené, ce qui indique que la bulle des dépenses d’investissement dans l’IA n’a pas encore éclaté”, déclare un trader basé à Francfort
** JPMorgan précise toutefois que, bien que les résultats de Nvidia constituent un “élément positif”, ce rapport ne constitue pas un “événement décisif” permettant de dissiper les inquiétudes concernant le marché des centres de données
** Le fabricant américain de puces a dépassé les prévisions du marché en matière de chiffre d’affaires trimestriel et de bénéfice par action, et prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires supérieur au consensus, même en l’absence de chiffre d’affaires lié aux puces pour centres de données en Chine(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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