Les actions des fabricants européens de semi-conducteurs progressent après les résultats supérieurs aux attentes de Nvidia

** Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs progressent en début de séance après la publication des résultats NVDA.O de Nvidia au troisième trimestre

** Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs sont en hausse à l'ouverture du marché, avec Technoprobe TPRO.MI , Mycronic AB MYCR.ST , STMicroelectronics STMPA.PA , Soitec SOIT.PA et BE Semiconductor Industries BESI.AS progressent de 1 % à 4 %

** L'indice technologique de référence européen .SX8P progresse de 1,1 %, surperformant l’indice STOXX .STOXX , qui recule de 0,1 %

** Les actions des fabricants allemands de semi-conducteurs Infineon IFXGn.DE , Aixtron AIXGn.DE , SUSS Microtec SMHNn.DE et Jenoptik JENGn.DE progressent de 2 % à 4 %

** “Le sentiment est positif concernant le secteur de l’IA, récemment malmené, ce qui indique que la bulle des dépenses d’investissement dans l’IA n’a pas encore éclaté”, déclare un trader basé à Francfort

** JPMorgan précise toutefois que, bien que les résultats de Nvidia constituent un “élément positif”, ce rapport ne constitue pas un “événement décisif” permettant de dissiper les inquiétudes concernant le marché des centres de données

** Le fabricant américain de puces a dépassé les prévisions du marché en matière de chiffre d’affaires trimestriel et de bénéfice par action, et prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires supérieur au consensus, même en l’absence de chiffre d’affaires lié aux puces pour centres de données en Chine