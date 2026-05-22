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Les actions des fabricants d'ordinateurs bondissent après que le chiffre d'affaires de Lenovo a dépassé les prévisions
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** L'action Dell Technologies DELL.N a bondi de 14,6 % à 289,71 dollars et celle de HP Inc HPQ.N a grimpé de 12,1 % à 24,55 dollars en début de séance

** Le groupe chinois Lenovo 0992.HK a annoncé une hausse de 27 % de son chiffre d'affaires trimestriel , supérieure aux prévisions

** La division PC, tablettes et smartphones de Lenovo – sa principale source de revenus – a enregistré une hausse de 24 % de son chiffre d'affaires au cours du trimestre clos en mars, soit le taux de croissance trimestriel le plus élevé depuis cinq ans

** L'action DELL a plus que doublé, tandis que HPQ a progressé de 7,4 % depuis le début de l'année

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