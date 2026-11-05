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Les actions des entreprises spécialisées dans l'IA et les centres de données s'effondrent alors que le raz-de-marée démocrate remet en cause les projets d'expansion
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 16:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des étapes clés tout au long du texte)

par Niket Nishant

Les actions liées à l’IA et aux centres de données ont chuté jeudi , la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis ayant alimenté les craintes concernant d’éventuels obstacles à l’expansion rapide du secteur.

Les actions de Neocloud, devenues un baromètre de l'inquiétude des investisseurs face aux dépenses massives en IA, ont chuté, CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O s'effondrant respectivement de 11 % et 15 %.

Les fabricants de puces ont également reculé. L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 8 %, atteignant son plus bas niveau depuis plus de six mois, entraîné à la baisse par les pertes enregistrées par les poids lourds Nvidia

NVDA.O et Broadcom AVGO.O .

Ces fortes baisses placent le Nasdaq .IXIC , fortement orienté vers les technologies, en passe de confirmer une correction, c'est-à-dire une baisse de 10 % par rapport à son récent sommet.

Les investisseurs craignent que le contrôle démocrate du Congrès n’entraîne un contrôle plus strict du secteur des centres de données, ce qui pourrait ralentir son développement à un moment où l’opposition publique à la construction de nouvelles installations ne cesse de croître.

Selon les estimations des analystes d’UBS, environ 30 % des augmentations de capacité prévues pour les centres de données américains en 2028 pourraient être menacées par d’éventuels gels de construction, ce qui souligne la menace qui pèse sur un secteur dont la croissance dépend du déploiement rapide de nouvelles installations.

L’incertitude politique accentue la pression sur le secteur de l’IA dans son ensemble, les investisseurs s’interrogeant de plus en plus sur la capacité des énormes dépenses d’investissement nécessaires à la construction d’infrastructures d’IA à générer des rendements suffisants.

“Le marché passe de la promesse de l’IA au coût de l’IA”, a déclaré Ted Parkhill, fondateur et directeur général d’Incline Investment Management.

“Il ne fait aucun doute que l’IA va transformer le monde à long terme. Mais cela ne signifie pas pour autant que toutes les actions liées à l’IA soient actuellement évaluées à leur juste valeur. Il va y avoir beaucoup de turbulences.”

Les opérateurs de centres de données Applied Digital

APLD.O , Cipher Digital CIFR.O et IREN IREN.O ont chuté de plus de 15 %.

Cette faiblesse s’est étendue aux services publics et aux fournisseurs d’équipements exposés à ce développement. GE Vernova GEV.N a chuté de 7 %, tandis que Constellation Energy

CEG.O a reculé de 4,3 %.

Les hyperscalers, qui avaient résisté à la vague de ventes de mercredi grâce aux paris selon lesquels le ralentissement de la construction de centres de données pourrait freiner les dépenses des géants de la tech en matière d’IA, ont également reculé.

Amazon.com AMZN.O a reculé de 3,3 % et Alphabet GOOGL.O a perdu 1,5 %.

Par ailleurs, Qualcomm QCOM.O a plongé de 9 % après que ses ventes trimestrielles de puces pour smartphones ont déçu les estimations de Wall Street.

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BROADCOM
304,3850 USD NASDAQ -6,48%
CIPHER DIGITAL
5,5450 USD NASDAQ -14,69%
CNSTLLTN ENER CO
236,3365 USD NASDAQ -3,82%
CORE SCIENTIFIC
11,1300 USD NASDAQ -12,77%
COREWEAVE
42,9750 USD NASDAQ -11,25%
GE VERNOVA
785,710 USD NYSE -5,66%
INTEL
53,7150 USD NASDAQ -7,82%
IREN LTD
18,4400 USD NASDAQ -15,06%
META PLATFORMS
598,4325 USD NASDAQ -5,01%
MICROSOFT
542,0850 USD NASDAQ -2,47%
NASDAQ Composite
24 725,26 Pts Index Ex -3,93%
NEBIUS GROUP RG-A
121,0400 USD NASDAQ -14,47%
NVIDIA
187,1000 USD NASDAQ -6,51%
QUALCOMM
157,6500 USD NASDAQ -8,97%
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