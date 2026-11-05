Les actions des entreprises spécialisées dans l'IA et les centres de données reculent alors que le raz-de-marée démocrate remet en cause les projets d'expansion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les titres liés à l'IA et aux centres de données ont reculé jeudi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis ayant fait craindre des obstacles potentiels à l'expansion rapide du secteur.

Les actions de Neocloud, devenues un baromètre de l’inquiétude des investisseurs face aux dépenses massives consacrées à l’IA, ont chuté: CoreWeave CRWV.O et Nebius

NBIS.O ont respectivement reculé de 1,6 % et 2,2 %.

Les investisseurs craignent que le contrôle du Congrès par les démocrates n’entraîne un contrôle plus strict du secteur des centres de données, ce qui pourrait ralentir son développement à un moment où l’opposition publique à la construction de nouvelles installations ne cesse de croître.

Selon les estimations des analystes d’UBS, environ 30 % des augmentations de capacité prévues pour les centres de données américains en 2028 pourraient être menacées par d’éventuels gels de construction, ce qui souligne la menace qui pèse sur un secteur dont la croissance dépend du déploiement rapide de nouvelles installations.

L’incertitude politique accentue la pression sur le secteur de l’IA dans son ensemble, les investisseurs s’interrogeant de plus en plus sur la capacité des énormes dépenses d’investissement nécessaires à la construction d’infrastructures d’IA à générer des rendements suffisants.

Les opérateurs de centres de données Applied Digital

APLD.O et Cipher Digital CIFR.O ont chacun reculé d’environ 1 %, tandis qu’IREN IREN.O a chuté de 1,5 %.

Cette faiblesse s’est étendue aux services publics et aux fournisseurs d’équipements exposés à ce développement. GE Vernova GEV.N a reculé de 1,2 %, tandis que Constellation Energy CEG.O a perdu 0,7 %.

Les hyperscalers ont affiché des résultats mitigés, Amazon.com AMZN.O progressant de près de 1 % et Microsoft

MSFT.O restant stable. Les fabricants de puces Nvidia NVDA.O et Intel INTC.O et Broadcom AVGO.O ont reculé de 0,4 % à 1,5 %.

Par ailleurs, Qualcomm QCOM.O a plongé de 10,2 % après que ses ventes trimestrielles de puces pour smartphones se sont révélées inférieures aux estimations de Wall Street.