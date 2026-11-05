Les actions des entreprises spécialisées dans l'IA et les centres de données reculent alors que le raz-de-marée démocrate remet en cause les projets d'expansion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'un investisseur aux paragraphes 6 et 7, insertion d'un graphique)

par Niket Nishant

Les actions liées à l'IA et aux centres de données ont reculé jeudi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis ayant suscité des inquiétudes quant aux obstacles potentiels à l'expansion rapide du secteur.

Les actions des entreprises de type « Neocloud », devenues un baromètre de l’inquiétude des investisseurs face aux dépenses massives liées à l’IA, ont chuté, CoreWeave CRWV.O et Nebius

NBIS.O reculant chacune d’environ 4 %.

Les investisseurs craignent que la prise de contrôle du Congrès par les démocrates n’entraîne un contrôle plus strict du secteur des centres de données, ce qui pourrait ralentir le développement à un moment où l’opposition publique à la construction de nouvelles installations ne cesse de croître.

Selon les estimations des analystes d’UBS, environ 30 % des augmentations de capacité prévues pour les centres de données américains en 2028 pourraient être menacées par d’éventuels gels de construction, ce qui souligne la menace qui pèse sur un secteur dont la croissance dépend du déploiement rapide de nouvelles installations.

L’incertitude politique accentue la pression sur le secteur de l’IA dans son ensemble, les investisseurs s’interrogeant de plus en plus sur la capacité des énormes dépenses d’investissement nécessaires à la construction d’infrastructures d’IA à générer des rendements suffisants.

“Le marché passe de la promesse de l’IA au coût de l’IA”, a déclaré Ted Parkhill, fondateur et directeur général d’Incline Investment Management.

“Il ne fait aucun doute que l’IA va transformer le monde à long terme. Mais cela ne signifie pas pour autant que toutes les actions liées à l’IA soient actuellement évaluées à leur juste valeur. Il va y avoir beaucoup de turbulences.”

Les opérateurs de centres de données Applied Digital

APLD.O , Cipher Digital CIFR.O et IREN IREN.O ont chacun reculé d’environ 4%.

Cette faiblesse s’est étendue aux services publics et aux fournisseurs d’équipements exposés à ce développement. GE Vernova GEV.N a reculé de 1,2 %, tandis que Constellation Energy CEG.O a perdu 0,7 %.

Les hyperscalersont résisté à la vague de ventes, les investisseurs pariant que le ralentissement de la construction de centres de données pourrait freiner les dépenses des géants de la tech en matière d’IA et accroître la valeur des installations existantes.

Amazon.com AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Meta META.O ont chacunprogressé de près de 1 % , tandis que Microsoft MSFT.O est resté stable.

Par ailleurs, Qualcomm QCOM.O a plongé de 9 % après que ses ventes trimestrielles de puces pour smartphones se sont révélées inférieures aux estimations de Wall Street. Les fabricants de puces Nvidia NVDA.O , Intel INTC.O et Broadcom

AVGO.O ont reculé de 1,5% à 2,2%.