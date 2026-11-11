Les actions des compagnies pétrolières remontent après l'annonce par l'Iran qu'aucune matière nucléaire ne quittera le pays

** Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines progressent avant l'ouverture de la Bourse, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole

** Les cours du pétrole ont progressé d'environ 1 % mercredi par rapport aux plus bas niveaux enregistrés depuis deux mois lors de la séance précédente, après que le chef de la sécurité iranienne a déclaré que Téhéran ne permettrait pas qu'une seule particule de matière nucléaire enrichie quitte le pays O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 gagnaient 1,62 dollar, soit 1,77 %, à 93,11 dollars le baril à 13h05 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 progressait de 1,25 dollar, soit 1,45 %, à 87,29 dollars

** "Alors que les anticipations d’une amélioration de l’offre au Moyen-Orient et les données baissières sur les stocks américains ont pesé sur le marché, les incertitudes liées au conflit entre les États-Unis et l’Iran continuent d’apporter un certain soutien", a indiqué un analyste d’ING dans une note

** Le géant pétrolier ExxonMobil XOM.N progresse de 0,93 %, tandis que Chevron CVX.N gagne 0,78 %

** CNX Resources CNX.N progresse de 2,36 %, tandis que SM Energy SM.N et Devon Energy DVN.N gagnent plus de 1 %

** D'autres producteurs, tels que APA APA.O , Occidental Petroleum OXY.N et EOG Resources EOG.N , progressent entre 1 % et 1,3 %

** Le raffineur PBF Energy PBF.N progresse d’environ 4 % et Marathon Petroleum MPC.N gagne 1,9 %

** Prestataires de services pétroliers: Baker Hughes BKR.O progresse de 3 %; SLB SLB.N et Halliburton HAL.N progressent respectivement de 2 % et 2,8 %