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Les actions des compagnies pétrolières remontent après l'annonce par l'Iran qu'aucune matière nucléaire ne quittera le pays
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 14:41

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** Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines progressent avant l'ouverture de la Bourse, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole

** Les cours du pétrole ont progressé d'environ 1 % mercredi par rapport aux plus bas niveaux enregistrés depuis deux mois lors de la séance précédente, après que le chef de la sécurité iranienne a déclaré que Téhéran ne permettrait pas qu'une seule particule de matière nucléaire enrichie quitte le pays O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 gagnaient 1,62 dollar, soit 1,77 %, à 93,11 dollars le baril à 13h05 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 progressait de 1,25 dollar, soit 1,45 %, à 87,29 dollars

** "Alors que les anticipations d’une amélioration de l’offre au Moyen-Orient et les données baissières sur les stocks américains ont pesé sur le marché, les incertitudes liées au conflit entre les États-Unis et l’Iran continuent d’apporter un certain soutien", a indiqué un analyste d’ING dans une note

** Le géant pétrolier ExxonMobil XOM.N progresse de 0,93 %, tandis que Chevron CVX.N gagne 0,78 %

** CNX Resources CNX.N progresse de 2,36 %, tandis que SM Energy SM.N et Devon Energy DVN.N gagnent plus de 1 %

** D'autres producteurs, tels que APA APA.O , Occidental Petroleum OXY.N et EOG Resources EOG.N , progressent entre 1 % et 1,3 %

** Le raffineur PBF Energy PBF.N progresse d’environ 4 % et Marathon Petroleum MPC.N gagne 1,9 %

** Prestataires de services pétroliers: Baker Hughes BKR.O progresse de 3 %; SLB SLB.N et Halliburton HAL.N progressent respectivement de 2 % et 2,8 %

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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