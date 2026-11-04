Les actions des centres de données spécialisés dans l'IA reculent, tandis que celles du secteur des énergies renouvelables s'envolent après le raz-de-marée démocrate aux élections de mi-mandat aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions des centres de données spécialisés dans l'IA reculent en raison d'inquiétudes liées à la surveillance

* Les actions des secteurs des énergies renouvelables et de la santé rebondissent grâce à un soutien potentiel

* Les titres des gestionnaires de prisons reculent, après avoir progressé grâce aux politiques d’immigration de Trump

* Le changement de composition du Congrès soulève des questions sur les dépenses militaires

par Purvi Agarwal et Johann M Cherian

Les actions des centres de données ont reculé mercredi avant l’ouverture des marchés, tandis que celles du secteur des énergies propres ont bondi après la victoire des démocrates au Sénat et à la Chambre des représentants , laissant entrevoir une surveillance plus stricte de l’essor de l’IA ainsi qu’un nouveau soutien aux énergies renouvelables.

Les démocrates ont remporté des victoires écrasantes dans des bastions républicains tels que le Kansas, pour la première fois depuis des générations.

Le Texas et la Géorgie, qui sont des États clés pour les centres de données compte tenu de leur capacité à accueillir des installations à grande échelle , ont également élu des candidats démocrates.

Ces résultats marqueront l’avènement d’un gouvernement divisé à Washington, après deux années au cours desquelles le Congrès, contrôlé par les républicains, a rarement exercé son pouvoir pour freiner le président Donald Trump.

La réaction des marchés a concerné divers secteurs, notamment les valeurs liées à l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables, les entreprises de santé et les exploitants de prisons.

ACTIONS DES CENTRES DE DONNÉES

Les opérateurs de centres de données ont perdu du terrain, Core Scientific CORZ.O reculant de 2,8 % et Iren IREN.O de 1,4 %. Applied Digital APLD.O et CoreWeave CRWV.O ont légèrement baissé.

L’essor des centres de données a suscité une levée de boucliers cette année, alimentant les craintes qu’un contrôle plus strict de la part des démocrates ne freine la dynamique des dépenses, à un moment où les investisseurs se montrent de plus en plus méfiants face à l’augmentation des investissements dans l’IA qui n’ont pas encore généré de rendements financiers solides.

Bien que les analystes doutent qu’une quelconque législation puisse réellement freiner la construction de centres de données, un Congrès à majorité démocrate augmente les perspectives de nouvelles auditions et enquêtes liées au développement de l’IA.

“L’IA a été un formidable moteur de l’économie américaine; toute restriction de son développement futur pourrait donc menacer de freiner la croissance”, a déclaré Kit Rees, stratège en investissement chez Quilter.

ÉNERGIE PROPRE

Une victoire écrasante des démocrates pourrait renforcer les attentes selon lesquelles le soutien fédéral au développement des énergies propres restera en place, tandis que les autorisations pour les projets énergétiques et d’infrastructure pourraient être accélérées.

Les démocrates prévoient d’examiner de près les efforts de l’administration Trump visant à assouplir les règles en matière d’émissions et pourraient recourir à la loi sur la révision parlementaire (Congressional Review Act) pour abroger les réglementations facilitant la vente de camions et de SUV à essence.

L'action du fabricant de panneaux solaires First Solar

FSLR.O a gagné 9,4 %, celle de l'installateur de systèmes solaires résidentiels Sunrun RUN.O a progressé de 10 % et celle du fabricant d'onduleurs Enphase Energy ENPH.O a augmenté de 7,6 %. Le développeur d'énergies propres NextEra Energy NEE.N a légèrement progressé de 2,2 %.

“Plus les prix du pétrole et du gaz augmentent, plus l’incitation, notamment économique, à déployer des énergies propres est forte”, a déclaré Paul Jackson, stratège des marchés mondiaux pour la région EMEA chez Invesco.

Les sociétés européennes Vestas VWS.CO et Orsted

ORSTED.CO ont respectivement progressé de 5 % et 7 %, tandis que la société portugaise EDP Renewables EDPR.LS a gagné 4,4 %.

LES ENTREPRISES DIRIGÉES PAR ELON MUSK

L'action de SpaceX SPCX.O , la société de technologie spatiale et de fusées d'Elon Musk , a reculé de 3,2 %, tandis que celle du constructeur de véhicules électriques Tesla

TSLA.O a perdu 3,6 %.

“Cela remet en question une éventuelle fusion entre SpaceX et Tesla. Même si le Congrès ne peut pas empêcher une fusion, il pourrait la ralentir en imposant un examen plus minutieux”, a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

“Musk avait injecté des centaines de millions dans le Parti républicain avant ces élections… nous pourrions voir les actions liées à Musk connaître des difficultés maintenant que ses adversaires politiques ont repris le contrôle du Congrès.”

Trump Media & Technology Group DJT.O , détenu majoritairement par Trump, a chuté de 7 %.

TITRES DU SECTEUR DE LA DÉFENSE

Les titres du secteur de la défense, tels que Northrop Grumman NOC.N , ont chuté de 5 % , tandis que RTX RTX.N , Lockheed Martin LMT.N et L3Harris LHX.N ont chacun perdu plus de 3 %.

Le secteur avait été soutenu par l’espoir que la demande budgétaire de 1 500 milliards de dollars présentée par Trump ne se heurterait pas à des obstacles au sein d’un Congrès dominé par les républicains .

Toutefois, dans un Congrès dirigé par les démocrates, les analystes prévoient que le financement pourrait être inférieur aux attentes.

ASSUREURS SANTÉ ET EXPLOITANTS HOSPITALIERS

Les actions des exploitants hospitaliers tels que HCA Healthcare HCA.N et Universal Health Services UHS.N ont progressé respectivement de 3,7 % et 2,2 %.

Les assureurs tels que Centene CNC.N ont progressé de 4,5 % et Molina MOH.N de 6 %.

Les démocrates ont fait pression en faveur de politiques de couverture maladie universelle qui pourraient se traduire par une augmentation des dépenses publiques allouées à ce secteur.

Anis Bensaidani, économiste chez BNP Paribas, a déclaré que les démocrates n’auraient peut-être pas la majorité nécessaire pour adopter une loi rétablissant des pans importants de l’Affordable Care Act, mais qu’ils pourraient tout de même obtenir des concessions lors des négociations sur les dépenses de défense et le financement de l’État.

OPÉRATEURS PRISONNIERS

Les opérateurs pénitentiaires tels que GEO Group GEO.N et CoreCivic CXW.N ont reculé respectivement de 6,7 % et 5,2 %. Ces deux titres avaient fortement progressé depuis l’élection de Donald Trump à la présidence il y a deux ans, la répression de l’immigration clandestine ayant accru les besoins en centres de détention.