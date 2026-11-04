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Les actions des centres de données spécialisés dans l'IA reculent, tandis que celles du secteur des énergies renouvelables s'envolent après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 13:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions des centres de données spécialisés dans l'IA reculent en raison d'inquiétudes liées à la surveillance

* Les actions des secteurs des énergies renouvelables et de la santé rebondissent grâce à un soutien potentiel

* Les titres des gestionnaires de prisons reculent, après avoir progressé grâce aux politiques d’immigration de Trump

* Le changement de composition du Congrès soulève des questions sur les dépenses militaires

(Mise à jour des cours, ajout de graphiques)

par Purvi Agarwal et Johann M Cherian

Les actions des centres de données ont reculé mercredi avant l’ouverture des marchés, tandis que celles du secteur des énergies propres ont rebondi après que les démocrates ont pris le contrôle du Congrès , incitant les investisseurs à se positionner en prévision d’un examen plus rigoureux du boom de l’IA et d’un changement dans les priorités politiques.

La victoire écrasante des démocrates, qui s’est traduite notamment par des victoires dans des bastions républicains traditionnels et dans des pôles clés de centres de données tels que le Texas et la Géorgie, va marquer le début d’un gouvernement divisé à Washington et laisse entrevoir une surveillance accrue du Congrès sur les secteurs qui ont bénéficié du contrôle républicain.

La réaction des marchés s’est répercutée sur les titres liés à l’IA, aux énergies renouvelables, aux entreprises de santé, aux sous-traitants de la défense et aux exploitants de prisons.

TITRES DES CENTRES DE DONNÉES

Les opérateurs de centres de données ont perdu du terrain: Core Scientific CORZ.O a reculé de 3,5% et Iren IREN.O de 3,6%. Applied Digital APLD.O et CoreWeave CRWV.O ont respectivement chuté de 2,4% et 3,8%.

L’essor des centres de données a suscité une levée de boucliers cette année, faisant craindre qu’ une surveillance plus stricte de la part des démocrates ne ralentisse les investissements, alors même que les investisseurs se montrent de plus en plus méfiants face à la flambée des dépenses en IA et à l’incertitude quant aux rendements.

Bien que les analystes doutent qu’une quelconque législation puisse réellement freiner la construction de centres de données, un Congrès à majorité démocrate augmente les perspectives de nouvelles auditions et enquêtes liées au développement de l’IA.

“L’IA a été un formidable moteur de l’économie américaine; toute restriction de son développement futur pourrait donc menacer de freiner la croissance”, a déclaré Kit Rees, stratège en investissement chez Quilter.

ÉNERGIE PROPRE

Une victoire écrasante des démocrates pourrait renforcer les attentes quant à la poursuite du soutien fédéral en faveur des énergies propres, tout en accélérant les autorisations pour les projets énergétiques et d’infrastructure.

Les démocrates prévoient d’examiner de près les efforts de l’administration Trump visant à assouplir les règles en matière d’émissions et pourraient recourir à la loi sur la révision parlementaire (Congressional Review Act) pour abroger les réglementations facilitant la vente de camions et de SUV à essence.

Les actions du fabricant de panneaux solaires First Solar

FSLR.O ont gagné 7%, celles de l’installateur de systèmes solaires résidentiels Sunrun RUN.O ont progressé de 6,1% et celles du fabricant d’onduleurs Enphase Energy ENPH.O ont augmenté de 3,6%. Le développeur d’énergies propres NextEra Energy NEE.N a légèrement progressé de 2,3%.

“Plus les prix du pétrole et du gaz augmentent, plus l’incitation, notamment économique, à déployer des énergies propres est forte”, a déclaré Paul Jackson, stratège des marchés mondiaux pour la région EMEA chez Invesco.

Les sociétés européennes Vestas VWS.CO et Orsted

ORSTED.CO ont respectivement progressé de 4,3% et 6,4%, tandis que la société portugaise EDP Renewables EDPR.LS a gagné 2,3%.

LES ENTREPRISES DIRIGÉES PAR ELON MUSK

L'action de SpaceX SPCX.O , la société de technologie spatiale et de fusées d'Elon Musk, a chuté de 5,2%, tandis que celle du constructeur de véhicules électriques Tesla TSLA.O a reculé de 4,9%.

“Cela remet en question une éventuelle fusion entre SpaceX et Tesla. Même si le Congrès ne peut pas empêcher une fusion, il pourrait la ralentir en imposant un examen plus minutieux”, a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

“Musk avait injecté des centaines de millions dans le Parti républicain avant ces élections… nous pourrions voir les actions liées à Musk connaître des difficultés maintenant que ses adversaires politiques ont repris le contrôle du Congrès.”

Trump Media & Technology Group DJT.O , détenu majoritairement par Trump, a chuté de 7,7%.

TITRES DU SECTEUR DE LA DÉFENSE

Les entreprises du secteur de la défense telles que Northrop Grumman NOC.N ont reculé de 2,7%, tandis que RTX RTX.N , Lockheed Martin LMT.N et L3Harris LHX.N ont chacune perdu plus de 2%. Le secteur avait été soutenu par l’espoir que la demande budgétaire de 1 500 milliards de dollars présentée par Trump ne se heurterait pas à des obstacles au sein d’un Congrès dominé par les républicains .

Toutefois, dans un Congrès dirigé par les démocrates, les analystes prévoient que le financement pourrait être inférieur aux attentes.

ASSUREURS SANTÉ ET EXPLOITANTS HOSPITALIERS

Les actions des exploitants hospitaliers tels que HCA Healthcare HCA.N et Universal Health Services UHS.N ont progressé respectivement de 5,4% et 3,4%.

Les assureurs tels que Centene CNC.N ont progressé de 4,7% et Elevance ELV.N a légèrement progressé.

Les démocrates ont fait pression en faveur de politiques de couverture maladie universelle qui pourraient se traduire par une augmentation des dépenses publiques allouées à ce secteur.

Anis Bensaidani, économiste chez BNP Paribas, a déclaré que les démocrates n’auraient peut-être pas la majorité nécessaire pour adopter une législation rétablissant des pans importants de l’Affordable Care Act, mais qu’ils pourraient tout de même obtenir des concessions lors des négociations sur les dépenses de défense et le financement de l’État.

OPÉRATEURS PÉNITENTIAIRES

Les opérateurs pénitentiaires tels que GEO Group GEO.N et CoreCivic CXW.N ont chuté respectivement de 6,2% et 5,7%. Ces deux titres avaient fortement rebondi depuis l’élection de Donald Trump à la présidence il y a deux ans, la répression de l’immigration clandestine qu’il menait ayant accru les besoins en centres de détention.

Véhicules électriques

Valeurs associées

APPLIED DIGITAL
17,8100 USD NASDAQ +9,80%
CENTENE
67,490 USD NYSE +1,41%
CORE SCIENTIFIC
14,2400 USD NASDAQ +13,87%
CORECIVIC
31,010 USD NYSE +2,21%
COREWEAVE
53,7400 USD NASDAQ +7,16%
EDP RENEWABLES
13,6900 EUR Euronext Lisbonne +4,90%
ELEVANCE HEALTH
413,720 USD NYSE 0,00%
ENPHASE ENERGY
30,4200 USD NASDAQ +8,92%
FIRST SOLAR
185,9000 USD NASDAQ +2,11%
GEO GROUP REIT
28,090 USD NYSE +0,75%
HCA HEALTHCARE
462,965 USD NYSE -1,03%
IREN LTD
24,4600 USD NASDAQ +11,08%
L3HARRIS TECH
277,590 USD NYSE -0,49%
LOCKHEED MARTIN
639,325 USD NYSE -0,59%
NEXTERA ENERGY
84,325 USD NYSE -0,84%
NORTHROP GRUMMAN
550,300 USD NYSE -0,91%
RTX
203,835 USD NYSE +0,55%
SPACEX
141,3100 USD NASDAQ +3,62%
SUNRUN
8,6800 USD NASDAQ +5,21%
TESLA
398,5000 USD NASDAQ -1,32%
TRUMP MEDIA RG-A
5,9500 USD NASDAQ +5,12%
UNIV HEALTH SERV-B
177,235 USD NYSE -1,98%
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