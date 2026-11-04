Les actions des centres de données spécialisés dans l'IA reculent, tandis que celles des énergies renouvelables rebondissent après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions des centres de données spécialisés dans l'IA reculent en raison d'inquiétudes liées à la surveillance

* Les actions des secteurs des énergies renouvelables et de la santé rebondissent grâce à un soutien potentiel

* Les titres des gestionnaires de prisons reculent, après avoir progressé grâce aux politiques d’immigration de Trump

* Le changement de composition du Congrès soulève des questions sur les dépenses militaires

(Mises à jour après l'ouverture des marchés)

par Purvi Agarwal et Johann M Cherian

Les actions des centres de données ont chuté mercredi, tandis que celles du secteur des énergies propres ont rebondi après que les démocrates ont pris le contrôle du Congrès , incitant les investisseurs à se positionner en prévision d’un contrôle plus strict du boom de l’IA et d’un changement dans les priorités politiques.

La vague démocrate, qui s’est traduite par des victoires dans des bastions républicains traditionnels ainsi que dans des pôles clés pour les centres de données, le Texas et la Géorgie, va marquer le début d’un gouvernement divisé à Washington et laisse entrevoir une surveillance accrue du Congrès sur les secteurs qui ont bénéficié du contrôle républicain.

La réaction des marchés s’est répercutée sur les titres liés à l’IA, aux énergies renouvelables, aux entreprises de santé, aux sous-traitants de la défense et aux exploitants de prisons.

TITRES DES CENTRES DE DONNÉES ET DES SERVICES PUBLICS

Les opérateurs de centres de données ont perdu du terrain, Applied Digital APLD.O et CoreWeave CRWV.O reculant respectivement de 4,1% et 5,3%. Cipher Digital CIFR.O a chuté de 14,3%.

L’essor des centres de données a suscité une levée de boucliers cette année, faisant craindre qu’un renforcement de la surveillance par les démocrates ne ralentisse les investissements, alors même que les investisseurs se montrent de plus en plus méfiants face à la flambée des dépenses en IA et à l’incertitude quant aux rendements.

Bien que les analystes doutent qu’une quelconque législation puisse réellement freiner la construction de centres de données, un Congrès à majorité démocrate augmente les perspectives de nouvelles auditions et enquêtes liées au développement de l’IA.

“L’IA a été un formidable moteur de l’économie américaine; toute restriction de son développement futur pourrait donc menacer de freiner la croissance”, a déclaré Kit Rees, stratège en investissement chez Quilter.

Les services publics et les fournisseurs d’équipements exposés à l’essor des centres de données ont également subi des pressions. GE Vernova GEV.N a chuté de 5,8%, tandis que Constellation Energy CEG.O et Vistra VST.N , qui comptent parmi les compagnies d’électricité les plus exposées aux projets de centres de données au Texas, ont respectivement reculé de 5% et 9%.

ÉNERGIE PROPRE

Une victoire écrasante des démocrates pourrait renforcer les attentes quant à la poursuite du soutien fédéral en faveur des énergies propres, tout en accélérant les autorisations pour les projets énergétiques et d’infrastructure.

Les démocrates prévoient d’examiner de près les efforts de l’administration Trump visant à assouplir les règles en matière d’émissions et pourraient recourir à la loi sur la révision parlementaire (Congressional Review Act) pour abroger les réglementations facilitant la vente de camions et de SUV fonctionnant au gaz.

L'action du fabricant de panneaux solaires First Solar

FSLR.O a gagné 13,8%, celle de l'installateur de systèmes solaires résidentiels Sunrun RUN.O a progressé de 12,5% et celle du fabricant d'onduleurs Enphase Energy ENPH.O a augmenté de 10,2%. Le développeur d'énergie propre NextEra Energy NEE.N a légèrement progressé de 3,7%.

“Plus les prix du pétrole et du gaz augmentent, plus l’incitation, notamment économique, à déployer des énergies propres est forte”, a déclaré Paul Jackson, stratège des marchés mondiaux pour la région EMEA chez Invesco.

Les sociétés européennes Vestas VWS.CO et Orsted

ORSTED.CO ont progressé respectivement de 2,9% et 4,7%, tandis que la société portugaise EDP Renewables EDPR.LS a gagné 2,3%.

LES ENTREPRISES DIRIGÉES PAR ELON MUSK

L'action de SpaceX SPCX.O , la société de technologie spatiale et de fusées d'Elon Musk, a chuté de 4,6% pour atteindre son plus bas niveau depuis la mi-août, tandis que celle du constructeur de véhicules électriques Tesla TSLA.O a reculé de 5,7%.

“Cela remet en question une éventuelle fusion entre SpaceX et Tesla. Même si le Congrès ne peut pas empêcher une fusion, il pourrait la ralentir en la soumettant à un examen plus minutieux”, a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

“Musk avait injecté des centaines de millions dans le Parti républicain avant ces élections… nous pourrions voir les actions liées à Musk connaître des difficultés maintenant que ses adversaires politiques ont repris le contrôle du Congrès.”

Trump Media & Technology Group DJT.O , détenu majoritairement par Trump, a chuté de 7%.

TITRES DU SECTEUR DE LA DÉFENSE

Les entreprises du secteur de la défense telles que Northrop Grumman NOC.N ont reculé de 2,7%, tandis que RTX RTX.N , Lockheed Martin LMT.N et L3Harris LHX.N ont chacune perdu entre 2% et 4%. Le secteur avait été soutenu par l’espoir que la demande budgétaire de 1 500 milliards de dollars présentée par Trump ne se heurterait pas à des obstacles au sein d’un Congrès dominé par les républicains .

Cependant, les analystes s'attendent à ce que le financement soit inférieur aux prévisions dans le cadre d'un Congrès dirigé par les démocrates.

“Une négociation difficile sur le plafond de la dette pourrait retarder les hausses de dépenses, exposant davantage les entreprises qui dépendent de nouveaux contrats gouvernementaux que celles disposant déjà de contrats établis”, a déclaré Lale Akoner, stratège des marchés mondiaux chez eToro.

“Le réel risque est que les dépenses augmentent plus lentement que prévu, ce qui entraînera des corrections de cours.”

ASSUREURS SANTÉ ET EXPLOITANTS HOSPITALIERS

Les actions des exploitants hospitaliers tels que HCA Healthcare HCA.N et Universal Health Services UHS.N ont progressé respectivement de 7,2% et 5,9%.

Les assureurs tels que Centene CNC.N ont progressé de 4,8% et Molina MOH.N de 6,4%.

Les démocrates ont plaidé en faveur de politiques de couverture maladie universelle qui pourraient se traduire par une augmentation des dépenses publiques allouées à ce secteur.

“Ce résultat donnerait au Congrès une plus grande marge de manœuvre pour mettre en œuvre les priorités des démocrates en matière de santé, notamment le rétablissement des subventions renforcées prévues par l’Affordable Care Act ou l’annulation de certains éléments des coupes budgétaires opérées par le Parti républicain dans le programme Medicaid, telles que les obligations de travail”, écrivent les analystes de Morgan Stanley dans une note.

“Même si nous continuons à considérer que des changements significatifs en matière de politique de santé sont peu probables avant le prochain cycle électoral présidentiel, ces résultats pourraient faire évoluer le discours politique.”

OPÉRATEURS PRISONNAIRES

Les opérateurs pénitentiaires tels que GEO Group GEO.N et CoreCivic CXW.N ont chuté respectivement de 7% et 4 ,8%. Ces deux titres avaient fortement progressé depuis l’élection de Donald Trump à la présidence il y a deux ans, la répression de l’immigration clandestine ayant accru les besoins en centres de détention.