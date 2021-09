Les actions des casinos de Macao chutent par crainte d'un plus grand contrôle du gouvernement

Machines à sous dans un casino de Macao, en mars 2019 ( AFP / Anthony WALLACE )

Les grands groupes de casinos à Macao ont vu leurs cours de bourse chuter mercredi après l'annonce d'un projet de plus grand contrôle politique sur l'industrie du jeu dans cette ville surnommée le "Las Vegas de la Chine".

A la bourse de Hong Kong mercredi, les actions de Sands China et Wynn Macau ont dégringolé de plus de 24%, tandis que celles Melco Entertainment, SJM Holdings, MGM China et Galaxy Entertainment ont reculé de 13% à 17%.

Cette chute intervient après que le gouvernement de Macao eut lancé mercredi une consultation publique de 45 jours sur une proposition visant à accroître la surveillance de l'industrie du jeu, qui connaît déjà un contrôle renforcé ces dernières années.

Le gouvernement de cette région semi-autonome chinoise entend placer des représentants dans les conseils d'administration des exploitants de casino sous licence afin de superviser leurs opérations et de réprimer les activités bancaires clandestines dans le secteur.

Les groupes menacés d'un durcissement des restrictions détiennent les six licences qui permettent d'exploiter des casinos à Macao, seule ville en Chine où le jeu d'argent est autorisé.

Ces licences arrivent à expiration en juin 2022 et les exploitants devront faire une offre pour les renouveler.

Macao dépend quasi entièrement du secteur du jeu, qui rapporte plus en une semaine que Las Vegas en un mois.

Cette activité représente près de 80% des revenus du gouvernement et 55% du PIB de la ville.

Plus de 82.000 personnes travaillaient dans le secteur en fin d'année dernière, soit plus de 17% de la population active de la ville.

Tout en reconnaissant ce poids, le gouvernement de Macao s'est dit inquiet de la dépendance excessive de l'économie locale à cette industrie et de l'augmentation du coût de la vie et des affaires qui en découle.

su/jfx/mav/roc