Les actions des banques centrales insuffisantes à rassurer les marchés

(AOF) - Les bourses européennes sont reparties à la baisse ce jeudi, alors que le coronavirus continue de se propager sur le continent européen et aux Etats-Unis. Le CAC a ainsi perdu 1,90% à 5 361,10 points et l'EuroStoxx 50 a cédé 1,46% à 3 370,63 points. A New York, les indices n'ont pas poursuivi leur rebond de la veille: le Dow Jones reculait de 1,87% et le Nasdaq de 1,22% en cours de séance.

La baisse des taux surprise de la Fed mardi, suivie par d'autres banques centrales, ne semble pas avoir calmé les marchés. Ceux-ci attendent désormais une action du côté de la BCE la semaine prochaine, mais il y a toutefois fort à parier que les mesures de soutien auront du mal à montrer leur efficacité à court terme.

En attendant, les gouvernements tentent d'endiguer l'épidémie comme ils le peuvent: l'Italie a fermé ses écoles et universités, la France se prépare à passer au stade 3, et la Californie a décrété l'état d'urgence sanitaire après un premier décès sur son sol. La Chine vient également de débloquer l'équivalent de 14,3 milliards d'euros afin de financer la lutte contre l'épidémie.

Du côté des publications macro-économiques, la productivité américaine a été révisée à la baisse au dernier trimestre 2019, les inscriptions au chômage ont été moins nombreuses que prévu, et les commandes à l'industrie ont reculé.

Sur les marchés, la plupart des titres ont chuté. Les valeurs bancaires ont particulièrement souffert, Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas perdant respectivement 5,77%, 4,59% et 4,11%. Pernod Ricard a, lui, fini en tête du CAC 40, en hausse de 1,63%.

De leur côté, les compagnies aériennes continuent de souffrir: Air France s'est classée dernière du SBF 120 avec un recul de 11,25%, IAG (la maison-mère de British Airways) a perdu 4,99%, et Lufthansa a cédé 3,60%. Les valeurs industrielles ont fait pire: Renault a ainsi perdu 7,56% et ArcelotMittal 6,48%.