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Les actions des assureurs santé progressent alors que les États-Unis assouplissent temporairement l'application des règles relatives à l'obligation de travailler dans le cadre du programme Medicaid
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 23:21

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** Les actions de l'assureur santé Centene CNC.N ont progressé de 2,5 % à 73,05 dollars, tandis que celles de Molina Healthcare MOH.N ont augmenté de 2,6 % à 215 dollars lors des négociations après clôture

** Les Centers for Medicare & Medicaid Services proposent aux États une période de transition facultative jusqu’au 30 juin 2027 pour la mise en œuvre des nouvelles règles relatives à l’emploi dans le cadre de Medicaid

** Pendant cette période, les États évalueront si les personnes concernées respectent les règles ou remplissent les conditions pour bénéficier d’une dérogation, mais ne rejetteront pas les demandes ni ne radieront de la liste les personnes éligibles au seul motif qu’elles ne satisfont pas aux exigences

** Les nouvelles exigences entreront en vigueur le 1er janvier 2027 pour certains demandeurs et bénéficiaires de Medicaid âgés de 19 à 64 ans, sauf en cas d’exclusion

** À la clôture d’hier, CNC affichait une hausse de 73,2 % et MOH de 20,7 % depuis le début de l’année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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