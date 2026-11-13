Les actions des assureurs santé progressent alors que les États-Unis assouplissent temporairement l'application des règles relatives à l'obligation de travailler dans le cadre du programme Medicaid

** Les actions de l'assureur santé Centene CNC.N ont progressé de 2,5 % à 73,05 dollars, tandis que celles de Molina Healthcare MOH.N ont augmenté de 2,6 % à 215 dollars lors des négociations après clôture

** Les Centers for Medicare & Medicaid Services proposent aux États une période de transition facultative jusqu’au 30 juin 2027 pour la mise en œuvre des nouvelles règles relatives à l’emploi dans le cadre de Medicaid

** Pendant cette période, les États évalueront si les personnes concernées respectent les règles ou remplissent les conditions pour bénéficier d’une dérogation, mais ne rejetteront pas les demandes ni ne radieront de la liste les personnes éligibles au seul motif qu’elles ne satisfont pas aux exigences

** Les nouvelles exigences entreront en vigueur le 1er janvier 2027 pour certains demandeurs et bénéficiaires de Medicaid âgés de 19 à 64 ans, sauf en cas d’exclusion

** À la clôture d’hier, CNC affichait une hausse de 73,2 % et MOH de 20,7 % depuis le début de l’année