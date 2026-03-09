Les actions dérapent alors que la flambée du pétrole menace de provoquer un choc inflationniste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le pétrole dépasse les 100 dollars le baril, le Brent bondit de 27 %

* Le Nikkei s'enfonce; Wall Street et les contrats à terme sur les actions européennes dérapent

* Les rendements obligataires s'envolent, les contrats à terme sur les fonds de la Fed reculent en raison du risque d'inflation

* Le dollar est demandé comme source de liquidités, l'euro chute

(Ajout d'une citation au paragraphe 21, modifications dans l'ensemble de l'article.) par Nell Mackenzie et Wayne Cole

Les marchés boursiers ont chuté lundi, alors que le choc inflationniste provoqué par la flambée des prix du pétrole menaçait d'augmenter le coût de la vie et les taux d'intérêt dans le monde entier, tandis que les investisseurs en quête de liquidités se réfugiaient vers le dollar américain.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont grimpé de près de 30 % pour atteindre près de 120 dollars le baril, soit l'une des plus fortes hausses jamais enregistrées en une journée, menaçant d'augmenter les coûts des produits allant de l'essence au carburant pour avions. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de près de 13 % à 104,5 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole américain étaient en hausse de 12 % à 101,8 dollars CLc1 .

L'Iran a nommé Mojtaba Khamenei pour succéder à son père Ali Khamenei en tant que guide suprême, indiquant que les partisans de la ligne dure restaient fermement aux commandes une semaine après le début de la guerre avec les États-Unis et Israël.

Il était peu probable que cette décision soit bien accueillie par le président américain Donald Trump , qui avait déclaré le fils "inacceptable".

Alors que les hostilités se poursuivent au Moyen-Orient et que les pétroliers ne peuvent pas traverser le détroit d'Ormuz sous la menace d'attaques de drones iraniens, les investisseurs se préparent à une longue période de hausse des coûts de l'énergie.

Les investisseurs attendent la réponse de Washington, a déclaré Helima Croft, responsable de la stratégie mondiale des matières premières chez RBC Capital Markets. "En l'absence d'une définition claire de ce qu'est une victoire, il est difficile de prévoir si ce conflit durera plusieurs semaines ou plusieurs mois."

LES MARCHÉS ASIATIQUES SOMBRENT

La nouvelle était inquiétante pour le Japon, grand importateur de pétrole et de gaz, dont le Nikkei .N225 a clôturé en baisse de 5,2 % après une chute de 5,5 % la semaine dernière.

La Chine, autre grand importateur de pétrole mais disposant d'énormes stocks de brut, a vu son indice des valeurs vedettes

.CSI300 chuter d'environ 1 %.

Lundi, la Chine a déclaré que l'inflation avait déjà repris en février avant la flambée actuelle du pétrole, les prix à la consommation ayant augmenté de 1,3 % sur l'année. Cette évolution n'est pas nécessairement négative, étant donné que le pays lutte depuis longtemps contre la désinflation.

La vague de ventes a balayé Wall Street, les contrats à terme du S&P 500 ESc1 perdant 1 %, tandis que les contrats à terme du Nasdaq NQc1 étaient en baisse de plus de 1 %.

Les actions européennes ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de deux mois lundi, l'indice paneuropéen STOXX 600

.STOXX ayant perdu 1,63 % lors d'une troisième séance de pertes. L'indice de référence a perdu 5,5 % la semaine dernière, sa pire performance hebdomadaire depuis près d'un an.

Sur les marchés obligataires, le risque d'une hausse de l'inflation l'a emporté sur les considérations de refuge pour pousser les rendements à la hausse au niveau mondial. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont augmenté de 5 points de base pour atteindre 4,175 %, après un creux de 3,926 % il y a tout juste une semaine.

LES BANQUES CENTRALES FACE AU CASSE-TÊTE DE L'INFLATION

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont reculé, les investisseurs craignant que le risque d'une hausse de l'inflation ne rende plus difficile l'assouplissement de la politique de la Réserve fédérale , bien que les chiffres décevants de l'emploi semblent plaider en faveur d'une relance.

Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, attendues mercredi, devraient montrer que le taux annuel s'est maintenu à 2,4 % en février.

La mesure préférée de la Fed, l'inflation de base, prévue pour vendredi, devrait se maintenir à 3,0 %, bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale, et les analystes estiment qu'il y a un risque d'un chiffre encore plus élevé.

Le danger d'une inflation alimentée par l'énergie a conduit les marchés à parier que le prochain mouvement de taux de la Banque centrale européenne pourrait être à la hausse, peut-être dès le mois de juin. 0#EURIRPR

En ce qui concerne la Banque d'Angleterre, les marchés n'évaluent plus qu'à 40 % la probabilité d'un nouvel assouplissement, contre deux réductions ou plus avant le début du conflit au Moyen-Orient. 0#GBPIRPR

Les investisseurs nerveux ont recherché la liquidité des dollars tout en évitant les monnaies des pays importateurs nets d'énergie, y compris le Japon et une grande partie de l'Europe.

Le dollar s'est renforcé de 0,4 % pour s'échanger à 158,385 yens JPY=EBS , l'emportant sur la demande de valeurs refuges et poussant l'or à baisser de 1,2 % à 5 106 dollars l'once XAU= . L'euro a glissé de 0,5 % à 1,1557 $ EUR=EBS .