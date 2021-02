Les actions démarrent du bon pied en février

Semaine du 1er au 7 Février 2021

Les actions ont fortement rebondi en cette première semaine de février, sur fond de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, d'espoirs renouvelés d'un plan de relance massif aux Etats-Unis, tandis que les craintes liées à la guerre entre les traders particuliers et certains hedge funds s'estompaient.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont ainsi clôturé à des niveaux records (3 886.83, soit +4.65%, et 13 856.30, soit +6.01% respectivement). Les petites capitalisations ont réussi à faire encore mieux (Russell 2000 en hausse de +7.70%, meilleure semaine depuis début juin). Le VIX a chuté de -37% (de 33 à moins de 21), un retournement complet de tendance de l'indice de la peur en seulement 5 jours.

Tous les secteurs S&P ont fini en territoire positif. Contrairement à la semaine dernière, l'énergie a, cette fois-ci, été le principal bénéficiaire, avec un bond hebdomadaire de +8.29%, alors que les prix du brut testaient de nouveaux plus hauts annuels (WTI en hausse de +8.91% à $56.85 le baril). Les services de communication (+7.26%), les valeurs financières (+6.59%), les biens de consommation discrétionnaire (+5.99%), la tech (+4.88%, soutenue par le titre Google-Alphabet qui prenait +14.29% sur la semaine, grâce à une croissance stratosphérique des revenus publicitaires) et les valeurs industrielles (+4.88% également) ont aussi très bien performé. La santé traînait cette fois-ci en queue de peloton (+0.50%).

De même, ce fut une semaine clairement haussière pour les actions européennes, où les principaux indices ont réussi à compenser les lourdes pertes subies la semaine dernière (MSCI EMU : +4.62%). Les marchés asiatiques ont surfé sur la même tendance (Nikkei : +4.03%, Kospi : +4.85%, Hang Seng : +3.55%, bien que l'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit soit retombé à 52 en janvier contre 56.3 en décembre).

Sur le front des taux d'intérêt, les nouvelles économiques porteuses aux Etats-Unis ont poussé vers le haut les rendements des emprunts d'Etat (T-Note 10 ans passant de +1.11% à +1.19%) tandis que celui des bons du Trésor à 3 mois se rapprochait de plus en plus de zéro (+0.03% précisément), accentuant ainsi la pente de la courbe des taux américains (plus fort écart entre taux longs et taux courts depuis 5 ans). Les obligations d'entreprise ont eu des fortunes diverses. Les notations "investissement" n'ont pas bougé en Europe (+0.01%) alors qu'elles perdaient au global -0.60% outre-Atlantique. Le haut rendement a en revanche bénéficié du regain d'appétit pour le risque : +0.70% en Europe, +0.81% aux Etats-Unis. Les conditions de marché ont également été très favorables à la dette émergente (+0.38% en devises locales).

Enfin, l'or a subi une correction de -1.97% à $1 810.90 l'once, la paire EUR/USD se traitant 1% sous la clôture d'il y a une semaine. L'augmentation des taux américains attire effectivement les acheteurs d'emprunts souverains à long terme, ce qui bénéficie mécaniquement au dollar.

