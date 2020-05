Les actions défensives ont plutôt bien résisté (M&G Investments)

(AOF) - La volatilité des marchés actions a provoqué des ventes sans discernement dans tous les secteurs depuis le début de l'année. L'énergie, les financières, l'industrie et les matériaux étant parmi les secteurs les plus touchés, relève Randeep Somel, Investment Director actions mondiales chez M&G Investments. Comme on pouvait s'y attendre, les secteurs traditionnellement considérés comme défensifs, tels que la santé, les services publics et les télécommunications ont plutôt bien résisté, ajoute l'expert.

Les entreprises du secteur de la santé comme AstraZeneca et GSK ont également été solides, car elles contribuent à fournir des solutions à la pandémie actuelle.

Parmi les autres exemples de valeurs défensives qui ont bien résisté, Reckitt Benckiser et, dans une moindre mesure, Unilever, ont toutes deux démontré leurs caractéristiques défensives. Les besoins des consommateurs en matière d'alimentation et de marques de confiance n'ont pas été démentis. Des produits tels que Cilit Bang et Domestos ont bien marché dans un contexte où l'hygiène est l'une des principales préoccupations des consommateurs.

" Enfin, d'importants écarts de valorisations intra-sectoriels ont permis d'identifier des opportunités et des entreprises de qualité plus cycliques ont été sur-vendues, offrant aux gérants la possibilité de les acheter à des prix intéressants ", constate Randeep Somel.

Contrairement aux précédents épisodes de ralentissement, le secteur des services (qui représente la plus grande part du PIB) a subi une pression considérable, car le confinement a entrainé l'immobilisation des avions au sol et la fermeture de villes entières.

Le panorama est très différent de ce qu'il était auparavant, et nous sommes confrontés à beaucoup plus d'inconnues, note l'expert. Certaines industries pourraient connaître des changements structurels plus durables du fait de cette crise.

Par exemple, les consommateurs n'auront peut-être plus le même attrait pour les voyages en avion à moyen terme et le travail à domicile pourrait devenir la nouvelle norme. Les questions relatives aux chaînes d'approvisionnement pourraient également susciter des discussions sur le rapatriement de certaines capacités de production et sur une moindre dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement mondiales complexes, conclut Randeep Somel.