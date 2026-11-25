Les actions Deere chutent après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et des prévisions annuelles pessimistes

**L'action du fabricant de matériel agricole Deere & Co DE.N recule de 3,2 % à 594 dollars avant l'ouverture de la Bourse

** La société prévoit pour l'exercice 2027 un résultat net compris entre 4,50 et 5,25 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 5,91 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le résultat net de DE au quatrième trimestre recule à 1,05 milliard de dollars, soit 3,89 dollars par action, manquant les attentes des analystes qui tablaient sur 4,05 dollars par action

** “La situation économique des exploitations agricoles reste fragile, pesée par des prix du diesel et des engrais qui restent élevés, alors même que les subventions gouvernementales commencent à être versées à certaines exploitations”, explique Ryan Keeney, analyste chez Third Bridge

** DE annonce un chiffre d’affaires net de 10,51 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui s’élevaient à 10,37 milliards de dollars

** Sur les 26 sociétés de courtage qui couvrent le titre, 17 recommandent “d’acheter”, tandis que les 9 restantes conseillent de “conserver”; l’objectif de cours médian s’établit à 700 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, DE affichait une hausse de plus de 31 % depuis le début de l’année