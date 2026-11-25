**L'action du fabricant de matériel agricole Deere & Co DE.N recule de 3,2 % à 594 dollars avant l'ouverture de la Bourse
** La société prévoit pour l'exercice 2027 un résultat net compris entre 4,50 et 5,25 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 5,91 milliards de dollars – données compilées par LSEG
** Le résultat net de DE au quatrième trimestre recule à 1,05 milliard de dollars, soit 3,89 dollars par action, manquant les attentes des analystes qui tablaient sur 4,05 dollars par action
** “La situation économique des exploitations agricoles reste fragile, pesée par des prix du diesel et des engrais qui restent élevés, alors même que les subventions gouvernementales commencent à être versées à certaines exploitations”, explique Ryan Keeney, analyste chez Third Bridge
** DE annonce un chiffre d’affaires net de 10,51 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui s’élevaient à 10,37 milliards de dollars
** Sur les 26 sociétés de courtage qui couvrent le titre, 17 recommandent “d’acheter”, tandis que les 9 restantes conseillent de “conserver”; l’objectif de cours médian s’établit à 700 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture d’hier, DE affichait une hausse de plus de 31 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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