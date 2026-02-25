 Aller au contenu principal
Les actions de Workday poursuivent leur déclin, les prévisions peu encourageantes renforçant les craintes de perturbation de l'IA
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long du texte) par Rashika Singh

L'action Workday a repris son repli mercredi après que le fabricant de logiciels de gestion des ressources humaines et de la paie ait annoncé des prévisions de ventes en demi-teinte qui ont alimenté les craintes des investisseurs quant à sa capacité à rester compétitif à l'ère de l'intelligence artificielle.

L'action WDAY.O a chuté de 9 % dans les échanges avant bourse et était sur le point de creuser des pertes d'environ 40 % cette année, déclenchées par les craintes que l'utilisation croissante d'outils d'intelligence artificielle lancés par des sociétés telles qu'Anthropic n'érode la demande pour les logiciels traditionnels.

Ces pertes font de Workday l'une des valeurs américaines les moins performantes en matière de logiciels cette année. Son directeur général et cofondateur, Aneel Bhusri, a passé une grande partie de la conférence de presse post-résultats de mardi à essayer de dissiper ces inquiétudes et à vanter les investissements dans l'IA.

"Pour ce que cela vaut, Anthropic, Google et OpenAI gèrent tous Workday", a déclaré aux analystes Aneel Bhusri, qui est redevenu directeur général ce mois-ci après avoir quitté son poste de co-directeur général en 2024.

"Aucune quantité de codage Vibe ne produira un système RH ou ERP. Ce type de complexité est très difficile à reproduire."

Néanmoins, environ 23 analystes - plus de la moitié de ceux qui couvrent l'action - ont abaissé leurs objectifs de prix après que Workday a publié des prévisions de revenus d'abonnement annuels plus faibles que prévu .

L'entreprise a déclaré que la conclusion de certains contrats importants prenait plus de temps, en particulier dans les secteurs de l'administration et de la santé.

"Dans un environnement où chaque mesure fait l'objet d'un examen minutieux dans le cadre des débats sur l'IA, le guide n'apaise probablement pas les inquiétudes générales des investisseurs concernant les noms des couches d'applications", ont déclaré les analystes de Piper Sandler dans une note.

Au-delà des perturbations que les outils d'IA peuvent directement causer à Workday, certains analystes ont également déclaré qu'un ralentissement plus large de l'embauche et des licenciements déclenché par le développement de la technologie pourrait réduire la demande globale d'outils de RH dans les entreprises.

Mercredi, la société australienne de logiciels WiseTech Global a déclaré qu'elle supprimerait environ 2 000 emplois, soit près d'un tiers de ses effectifs mondiaux, dans le cadre d'une restructuration de deux ans qui pourrait figurer parmi les plus importantes suppressions d'emploisliées à l'IA dans le pays.

Salesforce CRM.N publiera ses résultats trimestriels plus tard dans la journée après la clôture du marché, offrant une autre lecture clé sur la façon dont l'IA affecte les dépenses en logiciels.

Le multiple cours/bénéfice à 12 mois de Workday est de 11,94, contre 13,98 pour son homologue Salesforce.

