Les actions de Venture Global bondissent alors que le tribunal rejette le recours de Shell contre la décision relative au GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Venture Global VG.N a fait un bond de près de 17% dans les premiers échanges sur le marché mardi, après qu'un tribunal de New York a rejeté la demande de Shell SHEL.L d'annuler une sentence arbitrale qui favorisait le développeur de gaz naturel liquéfié basé aux Etats-Unis.

La major pétrolière britannique avait initialement porté plainte contre Venture Global pour vente abusive de GNL, mais avait perdu la procédure d'arbitrage en août . Shell a contesté la décision en novembre.

Le juge Joel Cohen de la Cour suprême de l'État a déclaré qu'aucune collecte de preuves supplémentaires n'était justifiée et que la Cour devait faire preuve d'une "grande déférence" à l'égard des décisions arbitrales.

"Nous pensons que le cours de l'action reste déprimé en raison de la surcharge liée à l'arbitrage. Cette nouvelle sera probablement perçue comme positive", a déclaré Manav Gupta, analyste chez UBS.

D'autres sociétés énergétiques, dont BP BP.L , l'italien Edison EDNn.MI , l'espagnol Repsol REP.MC et le portugais Galp GALP.LS , avaient également déposé des plaintes contre Venture Global.

Ces sociétés ont accusé Venture Global d'avoir tiré profit de la vente de GNL sur le marché au comptant - lorsque les prix ont grimpé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie - au lieu de leur livrer les cargaisons pour lesquelles elles avaient signé des années à l'avance.

Sur l'ensemble des demandes d'arbitrage déposées contre le producteur de GNL, Shell et Repsol ont déjà perdu leur procès, tandis que BP a gagné son procès en octobre et attend toujours une décision sur les dommages.

Les actions de Venture Global ont bondi à 13,27 dollars avant la cloche et étaient en passe d'effacer toutes les pertes subies depuis le 9 octobre, date à laquelle la société a perdu son procès contre BP.