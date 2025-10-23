 Aller au contenu principal
Les actions de Tesla chutent, le bénéfice inférieur aux attentes effraie les investisseurs
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 10:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les commentaires des analystes et le contexte)

Les actions de Tesla TSLA.O ont chuté de 3 % avant la cloche jeudi, le bénéfice trimestriel du fabricant de véhicules électriques n'ayant pas atteint les estimations du marché malgré des ventes record, frappé par la hausse des coûts et l'affaiblissement des crédits réglementaires.

Le quatrième bénéfice inférieur aux attentes consécutif de l'entreprise montre que même Tesla n'est pas à l'abri de la crise des coûts qui frappe le secteur automobile, alors que le président Donald Trump révise radicalement la politique américaine.

Les actions de Tesla ont connu des fluctuations importantes en 2025, chutant jusqu'à 39 % jusqu'en mars, la faible demande et les liens du directeur général Elon Musk avec l'administration Trump ayant suscité des réactions politiques négatives et des appels au boycott.

Le discours répété de Musk en faveur d'un avenir fondé sur l'IA, la robotique et la technologie de conduite autonome a contribué à alimenter l'enthousiasme des investisseurs et à faire grimper l'action de Tesla depuis lors, l'entreprise ayant gagné près de 9 % depuis le début de l'année. Pourtant, l'action figure encore largement parmi les retardataires du groupe des "Magnificent 7", les actions de méga-capitalisation.

"Le sentiment à court terme devait toujours être fragile après la hausse des six derniers mois, de sorte que le recul relativement faible semble être un non-événement par rapport aux normes de Tesla", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown, qui détient des actions de Tesla.

Les ventes record de véhicules électriques ont permis à Tesla de dépasser les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à l'afflux d'acheteurs américains qui se sont empressés d'obtenir des incitations fiscales arrivant à échéance. Toutefois, la suppression progressive de crédits d'impôt clés devrait freiner la demande pour Tesla et d'autres fabricants de véhicules électriques jusqu'à la fin de l'année.

Pour contrer le fléchissement de la demande, Tesla a lancé au début du mois des variantes "standard" dépouillées de ses modèles Y et 3, en réduisant les prix jusqu'à 5 500 dollars.

Les coûts trimestriels de Tesla ont été gonflés par plus de 400 millions de dollars de droits de douane sur les pièces automobiles liés aux politiques de Trump, a déclaré le directeur financier Vaibhav Taneja, ajoutant à la pression exercée par l'expiration des crédits d'impôt et de réglementation.

Malgré l'intensification de la surveillance des investisseurs, le dernier rapport de Tesla a jeté peu de lumière sur les coûts élevés et le calendrier incertain de ses ambitions en matière d'IA et de conduite autonome.

Le prochain vote de Tesla sur la rémunération d'Elon Musk pourrait être déterminant pour le maintien de ce dernier à la tête de l'entreprise en temps de guerre, selon les analystes.

