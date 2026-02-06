Les actions de Strategy reculent en pré-marché alors que la déroute du bitcoin creuse la perte du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions de Strategy MSTR.O ont chuté d'environ 2 % dans les échanges de pré-marché

** La société a affiché une perte nettement plus importante au quatrième trimestre, soulignant les risques liés à sa forte exposition au bitcoin

** La société a enregistré une perte nette de 12,4 milliards de dollars, soit 42,93 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une perte de 670,8 millions de dollars un an plus tôt

** La société détenait 713 502 bitcoins au 1er février, acquis à un prix moyen de 76 052 dollars par pièce, ce qui l'expose à un cours du bitcoin autour de 63 140 dollars, bien en deçà de son pic d'octobre

** La société a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025 en décembre , abandonnant l'hypothèse selon laquelle le bitcoin atteindrait 150 000 dollars, et a annoncé des plans pour constituer une réserve afin de soutenir les paiements de dividendes

** Les actions de Strategy ont baissé de près de 30 % cette année, après avoir chuté d'environ 47,5 % en 2025