 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 748,48
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Snowflake s'envolent alors que le boom de l'IA alimente la demande de plateformes de données
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 11:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Akash Sriram

Les actions de Snowflake SNOW.N ont bondi d'environ 14 % jeudi, profitant d'une vague de demande pour ses produits de base de données d'intelligence artificielle, alors que les entreprises s'efforcent de moderniser leur infrastructure de données et de simplifier l'adoption de l'IA.

Le mouvement des actions devrait ajouter plus de 11 milliards de dollars à sa capitalisation boursière de 67 milliards de dollars, si les gains de pré-marché se maintiennent.

La société d'entreposage de données dans le cloud, qui aide les entreprises à stocker, gérer et analyser des ensembles de données massifs sur plusieurs fournisseurs de cloud, a déclaré que la demande pour sa plateforme s'accélérait.

Les fortes prévisions de Nvidia NVDA.O ont renforcé la confiance dans le secteur de l'IA et ont mis en évidence les dépenses soutenues en matière d'infrastructure de données, une tendance qui permet à Snowflake de bénéficier des efforts accrus des entreprises pour moderniser les piles de données et déployer l'IA.

Les investisseurs considèrent Snowflake comme un bénéficiaire clé de l'évolution de l'IA vers le cloud.

"C'est un catalyseur pour les bases de données de nouvelle génération, qu'il s'agisse de MongoDB, de Snowflake ou de Databricks", a déclaré Richard Clode, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors, qui détient des actions de Snowflake.

La société a souligné la forte dynamique du service de cloud Azure de Microsoft, dont l'utilisation a augmenté en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

L'action de Snowflake, qui a augmenté d'environ 30 % cette année, se négocie à 142,52 fois les estimations de bénéfices, tandis que les actions des rivaux MongoDB MDB.O et Datadog

DDOG.O ont un multiple cours/bénéfice de 75,76 et 63,71, respectivement.

Valeurs associées

DATADOG RG-A
131,7300 USD NASDAQ +4,29%
MONGODB-A
295,7000 USD NASDAQ +37,96%
NVIDIA
181,6000 USD NASDAQ -0,09%
SNOWFLAKE
200,490 USD NYSE +3,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le tribunal de West Kowloon où se déroule le procès du magnat des médias Jimmy Lai, le 28 août 2025 à Hong Kong ( AFP / Vernon Yuen )
    Hong Kong: le jugement du magnat prodémocratie Jimmy Lai mis en délibéré
    information fournie par AFP 28.08.2025 13:12 

    Le procès pour atteinte à la sécurité nationale du magnat des médias et fondateur d'Apple Daily, Jimmy Lai, s'est achevé jeudi après les dernières plaidoiries devant un tribunal de Hong Kong qui a mis en délibéré sa décision sans donner de date pour le verdict. ... Lire la suite

  • La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à Bruxelles, le 28 août 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Frappes sur Kiev : l'UE convoque l'ambassadeur russe
    information fournie par AFP 28.08.2025 13:08 

    L'Union européenne a convoqué l'ambassadeur de Russie à Bruxelles après les frappes de la nuit qui ont endommagé ses bureaux à Kiev, a annoncé jeudi la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, sur le réseau social X. "Aucune mission diplomatique ne devrait ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.08.2025 13:05 

    (Actualisé avec futurs à jour ; Outlook Therapeutics, Dollar General, Telomir Pharmaceuticals, CrowdStrike, Snowflake) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,11% ... Lire la suite

  • La romancière Claire Messus à Paris, le 20 mars 2025 ( AFP / JOEL SAGET )
    Le roman sur les colons français qui fut naguère bienvenu en Algérie
    information fournie par AFP 28.08.2025 12:52 

    On pouvait, encore récemment, faire en Algérie la promotion d'un roman parlant d'une famille française du temps de la colonisation. Claire Messud, l'une des autrices de la rentrée littéraire, peut en témoigner. Le roman, "L'Étrange Tumulte de nos vies", aux Éditions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank