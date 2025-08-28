Les actions de Snowflake s'envolent alors que le boom de l'IA alimente la demande de plateformes de données

Les actions de Snowflake SNOW.N ont bondi d'environ 14 % jeudi, profitant d'une vague de demande pour ses produits de base de données d'intelligence artificielle, alors que les entreprises s'efforcent de moderniser leur infrastructure de données et de simplifier l'adoption de l'IA.

Le mouvement des actions devrait ajouter plus de 11 milliards de dollars à sa capitalisation boursière de 67 milliards de dollars, si les gains de pré-marché se maintiennent.

La société d'entreposage de données dans le cloud, qui aide les entreprises à stocker, gérer et analyser des ensembles de données massifs sur plusieurs fournisseurs de cloud, a déclaré que la demande pour sa plateforme s'accélérait.

Les fortes prévisions de Nvidia NVDA.O ont renforcé la confiance dans le secteur de l'IA et ont mis en évidence les dépenses soutenues en matière d'infrastructure de données, une tendance qui permet à Snowflake de bénéficier des efforts accrus des entreprises pour moderniser les piles de données et déployer l'IA.

Les investisseurs considèrent Snowflake comme un bénéficiaire clé de l'évolution de l'IA vers le cloud.

"C'est un catalyseur pour les bases de données de nouvelle génération, qu'il s'agisse de MongoDB, de Snowflake ou de Databricks", a déclaré Richard Clode, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors, qui détient des actions de Snowflake.

La société a souligné la forte dynamique du service de cloud Azure de Microsoft, dont l'utilisation a augmenté en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

L'action de Snowflake, qui a augmenté d'environ 30 % cette année, se négocie à 142,52 fois les estimations de bénéfices, tandis que les actions des rivaux MongoDB MDB.O et Datadog

DDOG.O ont un multiple cours/bénéfice de 75,76 et 63,71, respectivement.