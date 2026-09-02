 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de Shein reculent de plus de 3 % lors de leur deuxième journée de cotation à Hong Kong
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 04:15
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations issues du troisième paragraphe)

L'action de Shein

0625.HK a reculé de plus de 3 % mercredi, au lendemain d'une première séance morose après une introduction en bourse très attendue.

Le titre de ce distributeur en ligne de prêt-à-porter a chuté de près de 10 % mardi, avant de se redresser pour clôturer à un niveau proche de son prix d'émission de 48,56 HK$.

Mercredi, en début de séance, le titre s'échangeait à 46,94 HK$. L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI était en baisse d'environ 0,9 %.

Le cours de l’action Shein a rebondi mardi en fin de journée, grâce à ce que l’on appelle des “mesures de stabilisation” , qui peuvent être appliquées aux introductions en bourse de grande envergure afin d’éviter des baisses brutales le jour de la cotation, selon une source et des analystes.

Shein a levé 1,7 milliard de dollars lors de son introduction en bourse, qui a valorisé l’entreprise à 26,5 milliards de dollars, soit près d’un quart de son pic de près de 100 milliards de dollars atteint en 2022.

La hausse des droits de douane sur les principaux marchés, les risques réglementaires croissants et la concurrence accrue des concurrents pèsent sur les perspectives de croissance de Shein , ont déclaré des investisseurs et des analystes.

“Les faibles performances de Shein reflètent le fait que les investisseurs réévaluent un scénario de croissance devenu plus difficile à garantir”, a déclaré Brendon Ho, responsable du conseil en investissement pour Singapour chez Arta Finance.

“La croissance du chiffre d’affaires a ralenti ces dernières années et les marges sont sous pression, tandis que la hausse des droits de douane et des frais douaniers aux États-Unis et dans l’Union européenne affaiblit la rentabilité de son modèle transfrontalier à bas coût.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Manifestation pro-iranienne à Bagdad, le 19 août 2026 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    L'Iran attaque des bases des Etats-Unis après de nouvelles frappes américaines
    information fournie par AFP 02.09.2026 05:32 

    L'Iran a attaqué mercredi des bases militaires des Etats-Unis dans le Golfe après la conclusion d'une salve de frappes américaines contre lui, la deuxième en quelques jours. "Les forces américaines ont frappé des cibles du Corps des Gardiens de la Révolution iranien", ... Lire la suite

  • Vue du porte-avions américain Abraham Lincoln le 2 septembre 2026 depuis le port de Laem Chabang en Thaïlande ( AFP / ANTHONY WALLACE )
    Le porte-avions américain Abraham Lincoln en Thaïlande après neuf mois en mer
    information fournie par AFP 02.09.2026 05:22 

    Le porte-avions américain Abraham Lincoln, au cœur d'une polémique sur les conditions de vie à bord après plus de neuf mois en mer, est arrivé mercredi en Thaïlande pour y faire escale, selon des journalistes de l'AFP. Les quelque 5.000 membres d'équipage du bâtiment ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 01/09/2026
    Top 5 IA du 01/09/2026
    information fournie par Libertify 02.09.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Johnson & Johnson, Lectra, Renault, Technip Energies, Veolia. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres

  • L'Assemblée nationale du Nicaragua, réunie en plein air le 1er septembre 2026 à Leon (nord) pour approuver une réforme constitutionnelle ( El 19 DIGITAL / Handout )
    Nicaragua: le Parlement approuve la réforme excluant les opposants des élections
    information fournie par AFP 02.09.2026 04:22 

    L'Assemblée nationale du Nicaragua a approuvé mardi à l'unanimité une réforme constitutionnelle empêchant les opposants de participer aux élections, verrouillant un peu plus le pouvoir du président Daniel Ortega. Cette réforme a une portée essentiellement symbolique ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,45 +0,27%
Or
4 292,62 -0,85%
CAC 40
8 301,85 -0,39%
EUR/USD SPOT
1,15785 -0,19%
TOTALENERGIES
77,61 +2,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank