Les actions de ServiceNow chutent ; les analystes prévoient une hausse de 20 % du chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 18:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action ServiceNow NOW.N perd 2% ce mercredi avant la publication des résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs surveillant l'impact des contraintes budgétaires fédérales américaines et des renouvellements de contrats

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 20% à 3,35 milliards de dollars, un BPA ajusté de 4,27 contre 3,72 il y a un an, selon LSEG

** En juillet, la société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel d'abonnements , aidée par une forte demande pour ses logiciels basés sur l'intelligence artificielle. Mais la société a également mis en garde contre un impact négatif de 200 points de base sur les obligations de performance restantes actuelles en raison de l'expiration des contrats au troisième trimestre

** L'action a baissé d'environ 13 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 17 % du S&P 500 .SPX

** NOW s'est récemment négocié à 48 fois les bénéfices attendus, bien en dessous du PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 62

