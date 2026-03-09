 Aller au contenu principal
Les actions de Roche chutent à la suite de l'échec d'un essai sur un médicament oral contre le cancer du sein
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 09:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Roche ROG.S ont chuté de plus de 5% lundi, le fabricant suisse de médicaments n'ayant pas réussi à démontrer que son médicament candidat prometteur, le giredestrant, contre une forme courante de cancer du sein, pouvait aider les patientes nouvellement diagnostiquées.

A 0846 GMT, l'action était en baisse de 5,1% à son plus bas niveau depuis environ un mois.

Un essai de phase III n'a pas fourni de preuves fiables que l'utilisation du médicament en combinaison avec l'Ibrance de Pfizer comme premier traitement ralentit la progression de la maladie par rapport à une thérapie hormonale standard plus l'Ibrance, a déclaré Roche dans un communiqué.

Il s'agit là d'un revirement de situation pour le composé oral.

L'année dernière, la pilule de Roche a réduit le risque de récidive tumorale chez les patientes atteintes d'un cancer du sein qui avaient reçu le traitement initial établi dans le cadre d'un essai de phase avancée , ce qui a stimulé les actions de Roche .

La pilule de giredestrant appartient à une classe de médicaments connus sous le nom de dégradateurs sélectifs des récepteurs d'œstrogènes par voie orale (SERD) pour lutter contre les tumeurs qui se développent en réponse aux œstrogènes et qui représentent jusqu'à 80 % de tous les cas de cancer du sein.

L'opportunité de marché a également attiré AstraZeneca <AZN.L >, qui développe un composé rival, le camizestrant.

