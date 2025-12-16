 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de Pfizer chutent, les prévisions de bénéfices pour 2026 étant inférieures aux attentes
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 12:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Pfizer PFE.N chutent de 1,8 % à 25,95 $ dans les échanges de pré-marché ** La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de 2,80 à 3,00 $ par action, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,05 $ - données LSEG ** La société prévoit un chiffre d'affaires de 59,50 à 62,50 milliards de dollars pour 2026 , dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes de 61,59 milliards de dollars

** A la dernière clôture, l'action est restée pratiquement inchangée depuis le début de l'année

Valeurs associées

PFIZER
26,450 USD NYSE +2,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank