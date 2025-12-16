Les actions de Pfizer chutent, les prévisions de bénéfices pour 2026 étant inférieures aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Pfizer PFE.N chutent de 1,8 % à 25,95 $ dans les échanges de pré-marché ** La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de 2,80 à 3,00 $ par action, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,05 $ - données LSEG ** La société prévoit un chiffre d'affaires de 59,50 à 62,50 milliards de dollars pour 2026 , dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes de 61,59 milliards de dollars

** A la dernière clôture, l'action est restée pratiquement inchangée depuis le début de l'année