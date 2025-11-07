Les actions de Peloton bondissent, la stratégie de redressement gagne du terrain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Peloton Interactive PTON.O ont bondi de plus de 7 % dans les échanges pré-marché vendredi après que la société de fitness ait dépassé les estimations de revenus trimestriels, grâce à la dynamique initiale de sa gamme de produits et à des prix plus élevés pour le matériel et les abonnements, renforçant ainsi la confiance des investisseurs dans ses efforts de redressement.

Les résultats positifs marquent un tournant pour Peloton sous la direction du directeur général Peter Stern, qui a pris les rênes en janvier et s'est concentré sur le rétablissement de la rentabilité, la rationalisation des opérations et le repositionnement de la marque pour la croissance par le biais d'une gamme de produits et d'une stratégie de prix rafraîchies.

"Nous sommes encouragés par les progrès réalisés par Peloton en matière d'amélioration des bénéfices, d'augmentation du flux de trésorerie disponible et de désendettement", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan. "Mais il reste à voir si les initiatives en matière de produits et de marketing sont suffisamment importantes pour entraîner une croissance durable du chiffre d'affaires"

Peloton a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels de base. Elle s'attend maintenant à ce que l'Ebitda ajusté se situe entre 425 et 475 millions de dollars, soit une hausse de 12 % par rapport à l'année précédente au point médian et une augmentation de 25 millions de dollars par rapport à ses prévisions antérieures.

Peloton a récemment relancé son portefeuille de produits avec des fonctions alimentées par l'IA et a augmenté les prix du matériel et des abonnements. Cette décision intervient alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses pour des articles discrétionnaires coûteux dans un environnement économique instable.

Les analystes de Bernstein ont déclaré que les signes d'amélioration des marges et la solidité du bilan devraient soutenir l'action à court terme, même si la sensibilisation aux nouveaux produits et l'acquisition de clients restent progressives.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Peloton a déclaré qu'il rappelait environ 833 000 unités de son modèle Bike+ en raison d'un problème de sécurité lié à la tige de selle, qui pourrait se briser et se détacher pendant l'utilisation. Le rappel, annoncé par la Commission américaine de sécurité des produits de consommation, fait écho à un problème similaire qui a entraîné un rappel du modèle de base Bike de la société en 2023.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 550,8 millions de dollars pour le trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 539,82 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'action se négocie à un ratio cours/bénéfice de 79,95, reflétant les attentes d'une dynamique continue des bénéfices.