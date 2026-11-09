Les actions de Nvidia chutent après la clôture alors que le groupe mène une enquête sur son directeur général

Le logo Nvidia. (Crédits: Adobe Stock)

Les actions de Nvidia NVDA.O ont chuté lundi en dehors des heures d'ouverture, après qu'une enquête interne visant à déterminer si le directeur général Jensen Huang avait été la cible d'une opération de renseignement étrangère a remis en question son avenir au sein du fabricant de puces d'IA.

Cette enquête interne fait suite à un article de presse selon lequel M. Huang entretenait une relation étroite avec une femme d'affaires chinoise qui aurait transmis des informations à Pékin. M. Huang a déclaré aux employés de Nvidia qu'il avait été infidèle à son épouse, sans toutefois révéler les détails de cette relation.

Cette enquête, annoncée dimanche, a braqué les projecteurs sur l'avenir de M. Huang, compte tenu du statut de Nvidia en tant que fabricant de puces le plus valorisé au monde et du rôle de son directeur général en tant que principal artisan du boom de l'IA.

Les répercussions se sont étendues à la Corée du Sud, où Madison Huang, la fille de Huang et cadre chez Nvidia, a annulé une visite prévue à Séoul pour une conférence Nvidia qui devait débuter lundi, selon les entreprises qu'elle devait rencontrer.

Les contrats à terme perpétuels négociés sur la plateforme Hyperliquid et les transactions boursières hors heures d'ouverture sur le système Blue Ocean indiquaient que le cours de l'action Nvidia s'établissait à environ 178,60 dollars, soit une baisse de plus de 4 % par rapport au cours de clôture du Nasdaq de vendredi, qui était de 186,64 dollars.

« Le marché vous indique probablement aujourd'hui que cela ne profite en rien au titre, à un moment où les conjectures vont bon train quant au développement des centres de données », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne.

Mais M. Weston a ajouté qu'il ne pensait pas que M. Huang, qu'il a qualifié de « parrain de l'IA », serait remplacé.

« Si nous pensions réellement qu'il allait démissionner… le titre serait en baisse — ce serait un véritable carnage, pour être honnête », a-t-il déclaré.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que M. Huang entretenait une relation avec Alice Huang, une ancienne dirigeante sans lien de parenté avec lui de la société Megaspeed, basée à Singapour, sur laquelle les autorités américaines ont enquêté et conclu qu'elle était un agent des services de renseignement chinois.

Megaspeed n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire lundi, jour férié à Singapour.

Alice Huang n'avait pas répondu au New York Times le mois dernier lorsque celui-ci avait révélé pour la première fois sa relation avec Huang, et Reuters n'a pas pu déterminer où elle se trouvait lundi pour obtenir ses commentaires.

LES PARTENAIRES ASIATIQUES NE SONT PAS TOUCHÉS

Les actions des principaux fournisseurs asiatiques de puces de Nvidia, TSMC 2330.TW , Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , ont rebondi lundi après la vague de ventes de la semaine dernière sur les titres liés à l'IA. L'action TSMC a bondi de 6,5 %, tandis que celles de Samsung et de SK Hynix ont progressé respectivement de 2,9 % et 4,7 %.

Certaines personnalités se sont exprimées au sujet des aveux de Huang. L'investisseur milliardaire Bill Ackman, fondateur de Pershing Square Capital Management, a déclaré sur X que le directeur général de Nvidia était un « être humain incroyable », mais que si « il s'agissait effectivement de plus qu'une simple liaison, alors c'est évidemment un véritable problème ».

« J'espère qu'il s'agit simplement d'une liaison, et non d'un risque pour notre sécurité nationale », a-t-il ajouté.

Le directeur général de Tesla, Elon Musk , a commenté « Je suis d'accord » sous un message de Shaun Maguire, associé chez Sequoia, qui affirmait que M. Huang « avait fait quelque chose d'incroyablement stupide », ce qui était « mauvais pour les États-Unis », mais que « Jensen est irremplaçable pour le leadership américain en matière d'IA ».

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il n'avait pas parlé à Huang de ces allégations, mais l'a qualifié de « personne formidable » . « J'espère que tout va bien. Il a fait un travail incroyable », a-t-il ajouté.

Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il aurait dû donner suite aux informations des services de renseignement lorsqu'il en avait été informé, Trump a répondu: « Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un homme honorable. Je pense qu'il a probablement une excuse à cela. Il faut l'écouter. »

Le New York Times a rapporté que Trump avait été informé des conclusions des services de renseignement il y a environ un an et qu'il avait choisi de ne rien faire de ces informations.

VISITE ANNULÉE

Madison Huang avait initialement prévu de se rendre dans la start-up sud-coréenne spécialisée dans l'IA Rebellions et d'animer une séance de questions-réponses avec Kakao Mobility. Rebellions a indiqué que ces événements avaient été annulés en raison de « circonstances internes inévitables chez Nvidia ».

Le « Nvidia AI Day Seoul », un événement de deux jours qui devait rassembler environ 2 000 participants pour discuter de l'IA physique, de l'IA agentique et des infrastructures, se déroulera comme prévu, selon les médias sud-coréens. Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon des analystes, une enquête ou un examen interne prolongé pourrait retarder les décisions d'investissement ou les lancements de produits de Nvidia, ce qui aurait des répercussions plus larges sur le secteur des semi-conducteurs.

Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities, a déclaré que les concurrents de Nvidia, notamment Advanced Micro Devices AMD.O , pourraient attirer davantage l'attention à court terme, ce qui risquerait de mettre Samsung, qui entretient des liens commerciaux étroits avec AMD, sous les feux de la rampe.

Il a toutefois ajouté que les produits de Nvidia seraient difficiles à remplacer, ce qui limiterait l'impact potentiel, même si les livraisons vers la Chine pourraient subir de nouveaux retards en fonction de l'évolution de la situation.

Le vice-ministre sud-coréen des Sciences a déclaré lundi que le gouvernement ne s'attendait à aucune perturbation des livraisons prévues de processeurs graphiques Nvidia , malgré les difficultés auxquelles l'entreprise est actuellement confrontée.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Heekyong Yang, Kyu-seok Shim et Tom Westbrook