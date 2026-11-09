 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de Nvidia chutent alors que le conseil d'administration mène une enquête sur son directeur général suite à des allégations d'espionnage
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 15:52

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

9 novembre - ** L'action Nvidia NVDA.O recule de plus de 5%en début de séance

** La société indique que son conseil d'administration enquête pour déterminer si son directeur général, Jensen Huang, a été la cible d'une opération de renseignement étrangère , après qu'un article de presse a affirmé qu'il entretenait des relations étroites avec une femme d'affaires chinoise qui aurait transmis des informations à Pékin

** Nvidia affirme qu'il n'y a aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de l'entreprise aient été compromis

** Jensen Huang a déclaré dans un message adressé à ses employés qu’il avait été infidèle à son épouse et qu’il assumait “l’entière responsabilité” de ses actes

** Jensen Huang s'est engagé à diriger l'entreprise “sans interruption”, précise le fabricant de puces

** Depuis le début de l'année, le titre a perdu plus de 6% , pertes de la séance comprises

Valeurs associées

NVIDIA
177,4500 USD NASDAQ -4,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 241,96 +1,27%
Pétrole Brent
94,13 -5,23%
BIOPHYTIS
0,0441 +4,01%
2CRSI
17,1 +7,68%
SOITEC
99,18 +5,13%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank