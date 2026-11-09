Les actions de Nvidia chutent alors que le conseil d'administration mène une enquête sur son directeur général suite à des allégations d'espionnage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** L'action Nvidia NVDA.O recule de 4,2 % en pré-ouverture

** La société indique que son conseil d'administration enquête pour déterminer si son directeur général, Jensen Huang, a été la cible d'une opération de renseignement étranger , après qu'un article de presse a affirmé qu'il entretenait des relations étroites avec une femme d'affaires chinoise qui transmettait des informations à Pékin

** Nvidia affirme qu’il n’y a aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de l’entreprise aient été compromis

** Huang a déclaré dans un message adressé à ses employés qu’il avait été infidèle à son épouse et qu’il assumait “l’entière responsabilité” de ses actes

** Huang s'est engagé à diriger l'entreprise “sans interruption”, précise le fabricant de puces

** Depuis le début de l'année, l'action affiche une légère hausse d'environ 0,08 %