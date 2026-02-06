Les actions de Novo Nordisk rebondissent alors que la FDA s'attaque aux copies illégales de médicaments

Les actions du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO ont gagné 4,7 % dans les premiers échanges vendredi, récupérant une partie des fortes pertes des deux séances précédentes, après que la Food and Drug Administration américaine (FDA) se soit engagée à s'attaquer à la commercialisation de masse de médicaments non approuvés.

L'action a plongé de près de 8 % jeudi après que la société de télésanté Hims and Hers Health HIMS.N a lancé une version composée à 49 $ nettement moins chère de la pilule amaigrissante Wegovy de Novo Nordisk, approuvée par la FDA.

"La FDA prendra des mesures rapides contre les entreprises qui commercialisent en masse des médicaments copiés illégalement, en prétendant qu'ils sont similaires à des produits approuvés par la FDA", a déclaré Marty Makary, commissaire de la FDA, sur X, sans nommer d'entreprises.

"La FDA ne peut pas vérifier la qualité, la sécurité ou l'efficacité des médicaments non approuvés", a-t-il ajouté.

Mercredi, Novo a mis en garde contre une pression sans précédent sur les prix de ses médicaments amaigrissants et a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, ce qui a entraîné une chute de 17 % du cours de son action.

Les actions de Novo sont proches de leur plus bas niveau depuis l'introduction de Wegovy en juin 2021.

À 0848 GMT, les actions étaient en hausse de 4,9% à 294,50 couronnes danoises (46,50 $). (1 $ = 6,3327 couronnes danoises)