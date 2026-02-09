 Aller au contenu principal
Les actions de Novo Nordisk augmentent alors que Hims abandonne la pilule amaigrissante à 49 $
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 08:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Novo Nordisk

NOVOb.CO cotées à Francfort ont augmenté de 4,5 % lundi après que la société de télésanté Hims & Hers HIMS.N a annulé le lancement d'une pilule amaigrissante composée à 49 $ au cours du week-end, à la suite de menaces juridiques de la part de Novo et de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Hims avait lancé la pilule le jeudi de la semaine dernière, basée sur le semaglutide - un ingrédient clé des médicaments à succès de Novo, Wegovy et Ozempic - suscitant des réactions négatives de la part du fabricant danois de médicaments et des autorités de réglementation. Samedi, Hims a déclaré qu'elle cesserait de proposer le traitement après avoir eu des "conversations constructives avec les parties prenantes"

Les actions de Novo Nordisk avaient déjà rebondi de plus de 5 % vendredi, après que Marty Makary, commissaire de la FDA, eut annoncé des mesures de répression contre les médicaments GLP-1 composés sans autorisation, qui ont remis en cause le pouvoir de fixation des prix du fabricant sur les marchés de l'amaigrissement et du diabète. Malgré ces derniers gains, Novo reste sous une pression considérable face à la concurrence d'Eli Lilly et d'alternatives composées moins chères. La semaine dernière, lors de la publication de ses résultats annuels, Novo a fait état d'une "pression sans précédent sur les prix" , ce qui a provoqué un plongeon de 17 % de l'action.

La valeur boursière de Novo Nordisk a atteint un sommet en juin 2024, mais elle a depuis perdu près des deux tiers de sa valeur.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 057,910 USD NYSE +3,80%
HIMS&HERS HLTH RG-A
23,015 USD NYSE -1,94%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
