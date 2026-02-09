Les actions de Novo Nordisk augmentent alors que Hims abandonne la pilule amaigrissante à 49 $

Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO ont bondi de plus de 8% lundi après que la société de télésanté Hims & Hers HIMS.N a annulé le lancement d'une pilule amaigrissante à 49 $ au cours du week-end, à la suite de menaces juridiques de la part de Novo et de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Hims a lancé jeudi dernier la pilule composée basée sur le semaglutide - un ingrédient clé des médicaments à succès de Novo, Wegovy et Ozempic - ce qui a suscité des réactions négatives de la part du fabricant danois de médicaments et des autorités de réglementation.

Samedi, Hims a déclaré qu'elle cesserait de proposer le traitement après avoir eu des "conversations constructives avec les parties prenantes".

Ce revirement rapide marque une rare victoire dans la bataille que mène Novo contre les versions composées de ses médicaments GLP-1. Les préparateurs copient les médicaments de marque en combinant, mélangeant ou modifiant les ingrédients des médicaments.

Hims n'a pas répondu aux questions de Reuters samedi sur le fait de savoir s'il continuerait à vendre des injections de semaglutide composées sur son site web.

LES PRESSIONS SUR LES PRIX PERSISTENT POUR NOVO

Les actions de Novo Nordisk avaient déjà rebondi de plus de 5 % vendredi après que le commissaire de la FDA, Marty Makary, a signalé une répression des préparations non autorisées de médicaments GLP-1, qui ont remis en question le pouvoir de fixation des prix du fabricant sur les marchés de l'amaigrissement et du diabète.

Novo Nordisk reste cependant confronté à une forte concurrence sur le marché du GLP-1, qui évolue rapidement, puisque son rival Eli Lilly LLY.N et de nombreuses pharmacies de préparation proposent des versions injectables du semaglutide.

La valeur boursière de Novo Nordisk a atteint un sommet en juin 2024, mais elle a depuis perdu près des deux tiers de sa valeur. Après avoir signalé une "pression sans précédent sur les prix" lors de la publication de ses résultats annuels la semaine dernière, son action a plongé de 17 %.

Malgré son rôle de pionnier sur le marché des médicaments contre l'obésité, ces difficultés soulignent la rapidité avec laquelle sa position dominante s'est érodée. Et comme la pilule GLP-1 orale d'Eli Lilly, l'orforglipron, devrait être lancée en avril, les pressions concurrentielles devraient encore s'intensifier.

Hims, Novo Nordisk et Eli Lilly ont tous diffusé des publicités lors du Super Bowl de dimanche pour promouvoir leurs traitements amaigrissants.

