** Les actions de NetEase Inc. 9999.HK cotées à Hong Kong ont chuté de 19,1 % à 151,2 HK$, leur plus forte baisse intrajournalière en pourcentage depuis décembre 2023
** Le titre atteint son plus bas niveau depuis avril 2025, lors de sa quatrième séance consécutive de baisse
** Le titre est la plus forte baisse en pourcentage de l'indice Hang Seng TECH .HSTECH , qui recule de 3,2 %
** L'action de NetEase cotée aux États-Unis NTES.O a chuté de 11,4 % jeudi
** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de ce fournisseur chinois de jeux en ligne a reculé de 1,8 % en glissement annuel pour s’établir à 27,9 milliards de yuans (soit 4,19 milliards de dollars), manquant ainsi les prévisions consensuelles des analystes , qui s’élevaient à 30,2 milliards de yuans
** Le résultat net de la société au troisième trimestre a reculé de 2,5 % en glissement annuel pour s’établir à 8,4 milliards de yuans
** Citi maintient sa recommandation "acheter" mais abaisse son objectif de cours pour les actions américaines à 176 dollars, estimant que les résultats du troisième trimestre 2026 ont déçu les attentes principalement en raison de revenus issus des jeux inférieurs aux prévisions; la banque reste toutefois optimiste quant aux perspectives à moyen et long terme de NetEase
** Jefferies, qui maintient sa recommandation "acheter", abaisse son objectif de cours pour les actions cotées aux États-Unis de 158 $ à 152 $, et pour celles cotées à Hong Kong de 246 HK$ à 237 HK$, en raison de performances inférieures aux prévisions au troisième trimestre
** Depuis le début de l'année, l'action NetEase cotée à Hong Kong a reculé de 29,7 %, celle cotée aux États-Unis de 23,8 %, tandis que l'indice Hang Seng TECH .HSTECH a chuté de 36,1 %
(1 $ = 6,6665 yuans chinois)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer