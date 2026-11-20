Les actions de NetEase cotées à Hong Kong enregistrent leur plus forte baisse depuis près de trois ans, leurs résultats trimestriels étant inférieurs aux prévisions

** Les actions de NetEase Inc. 9999.HK cotées à Hong Kong ont chuté de 19,1 % à 151,2 HK$, leur plus forte baisse intrajournalière en pourcentage depuis décembre 2023

** Le titre atteint son plus bas niveau depuis avril 2025, lors de sa quatrième séance consécutive de baisse

** Le titre est la plus forte baisse en pourcentage de l'indice Hang Seng TECH .HSTECH , qui recule de 3,2 %

** L'action de NetEase cotée aux États-Unis NTES.O a chuté de 11,4 % jeudi

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de ce fournisseur chinois de jeux en ligne a reculé de 1,8 % en glissement annuel pour s’établir à 27,9 milliards de yuans (soit 4,19 milliards de dollars), manquant ainsi les prévisions consensuelles des analystes , qui s’élevaient à 30,2 milliards de yuans

** Le résultat net de la société au troisième trimestre a reculé de 2,5 % en glissement annuel pour s’établir à 8,4 milliards de yuans

** Citi maintient sa recommandation "acheter" mais abaisse son objectif de cours pour les actions américaines à 176 dollars, estimant que les résultats du troisième trimestre 2026 ont déçu les attentes principalement en raison de revenus issus des jeux inférieurs aux prévisions; la banque reste toutefois optimiste quant aux perspectives à moyen et long terme de NetEase

** Jefferies, qui maintient sa recommandation "acheter", abaisse son objectif de cours pour les actions cotées aux États-Unis de 158 $ à 152 $, et pour celles cotées à Hong Kong de 246 HK$ à 237 HK$, en raison de performances inférieures aux prévisions au troisième trimestre

** Depuis le début de l'année, l'action NetEase cotée à Hong Kong a reculé de 29,7 %, celle cotée aux États-Unis de 23,8 %, tandis que l'indice Hang Seng TECH .HSTECH a chuté de 36,1 %

(1 $ = 6,6665 yuans chinois)