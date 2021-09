Les actions de NetEase bondissent après des résultats positifs au deuxième trimestre

NetEase, Inc. est une société chinoise connue comme étant le deuxième acteur sur les jeux vidéo en Chine derrière Tencent.

Les actions de NetEase inc. (NTES) ont bondi hier de 8,70 % après que la société a annoncé une augmentation du chiffre d'affaires de 12,9 % au deuxième trimestre de 2021 par rapport au même trimestre de l'année dernière. Cependant, l'augmentation de 33% des dépenses d'exploitation a nui aux résultats de la société. Les bénéfices nets enregistrés ce trimestre étant inférieurs de 20% par rapport à la même période en 2020.

NetEase, Inc. est une société chinoise connue comme étant le deuxième acteur sur les jeux vidéo en Chine derrière Tencent et réalise près de 79% de ses revenus grâce aux jeux en ligne. L'entreprise tente de se développer dans d'autres domaines tels que l'éducation et le streaming musical.

Les derniers résultats financiers de NetEase ont été publiés un jour après que l'Administration nationale de la presse et du public de Chine a annoncé de nouvelles règles limitant les joueurs de moins de 18 ans à seulement trois heures de jeu par semaine. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, la société a rassuré ses investisseurs en déclarant que moins de 1 % de ses revenus provenaient de mineurs.

En raison des risques politiques qui peuvent hanter les actions de jeux chinoises, les investisseurs peuvent détenir les NTES par le biais d'ETF de jeux vidéo avec une exposition aux plateformes de jeux et aux développeurs mondiaux. Parmi eux, le Global X Video Games & Esports ETF (HERO), un ETF avec 567 millions de dollars d'actifs et une exposition de 5,38 % à NetEase. L'exposition la plus élevée de HERO est celle des États-Unis, avec 40 %, suivie du Japon et de la Corée du Sud, avec 22 % et 14 % respectivement. La Chine arrive en quatrième position avec un poids d'environ 11 %.

Pour une exposition maximale à NetEase avec un ETF, les investisseurs peuvent consulter le Global X MSCI China Communication Services ETF (CHIC) avec une exposition de 10,2% au géant du jeu et une allocation complète aux actions chinoises dans le secteur des services de communication.

