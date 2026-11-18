** Le cours de l'action Neocloud progresse avant l'ouverture, les prévisions solides de Nvidia et les perspectives de croissance en hausse renforçant la confiance dans les dépenses liées aux infrastructures d'IA
** Les actions de Nebius NBIS.VI , NBIS.O , cotées aux États-Unis, progressent de 8,3 %, tandis que celles d’IREN IREN.O gagnent 7,7 % et celles de CoreWeave CRWV.O avancent de 6,7 %
** Les opérateurs de centres de données progressent également, avec Applied Digital APLD.O en hausse de 6,1 % et Core Scientific CORZ.O gagnant 4,4 %
** L’ETF Roundhill Neocloud NCLD.O progresse de 4,3 %, signe d’une bonne santé générale des valeurs liées aux infrastructures d’IA
** Nvidia a annoncé mardi un chiffre d’affaires prévisionnel de 130 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 125,25 milliards de dollars, et a revu à la hausse ses perspectives de croissance pour l’exercice 2028
** Les analystes de Jefferies estiment que l’augmentation du carnet de commandes dans le cloud et la fermeté des prix des GPU indiquent que la demande en calcul IA continue de dépasser l’offre
** L'action Nvidia a progressé de 3,4 % en pré-ouverture(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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