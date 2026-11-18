Les actions de Neocloud progressent alors que les perspectives de Nvidia ravivent les espoirs d'une hausse des dépenses dans le domaine de l'IA

** Le cours de l'action Neocloud progresse avant l'ouverture, les prévisions solides de Nvidia et les perspectives de croissance en hausse renforçant la confiance dans les dépenses liées aux infrastructures d'IA

** Les actions de Nebius NBIS.VI , NBIS.O , cotées aux États-Unis, progressent de 8,3 %, tandis que celles d’IREN IREN.O gagnent 7,7 % et celles de CoreWeave CRWV.O avancent de 6,7 %

** Les opérateurs de centres de données progressent également, avec Applied Digital APLD.O en hausse de 6,1 % et Core Scientific CORZ.O gagnant 4,4 %

** L’ETF Roundhill Neocloud NCLD.O progresse de 4,3 %, signe d’une bonne santé générale des valeurs liées aux infrastructures d’IA

** Nvidia a annoncé mardi un chiffre d’affaires prévisionnel de 130 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 125,25 milliards de dollars, et a revu à la hausse ses perspectives de croissance pour l’exercice 2028

** Les analystes de Jefferies estiment que l’augmentation du carnet de commandes dans le cloud et la fermeté des prix des GPU indiquent que la demande en calcul IA continue de dépasser l’offre

** L'action Nvidia a progressé de 3,4 % en pré-ouverture