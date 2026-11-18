** Le titre Neocloud recule suite à la chute de l'action NVDA.O de Nvidia, inversant ainsi la hausse enregistrée avant l'ouverture du marché après la publication des résultats, ce qui pèse sur le sentiment à l'égard des infrastructures d'IA et des dépenses liées aux centres de données
** L'action Nvidia recule de 2,2% en début de séance, après avoir progressé de 2,7% avant l'ouverture
** Les actions de Nebius NBIS.VI , NBIS.O cotées aux États-Unis reculent de 8,3%, tandis que celles d’IREN IREN.O et de CoreWeave CRWV.O perdent respectivement 3,2% et 5 , 6 %
** Certains opérateurs de centres de données sont également en baisse , Applied Digital APLD.O reculant de 2,8%
** L’ETF Roundhill Neocloud NCLD.O recule de 3,4%, ce qui témoigne d’ une faiblesse généralisée parmi les valeurs liées aux infrastructures d’IA
** “Les inquiétudes liées aux problèmes technologiques, associées à un recul des dépenses consacrées aux centres de données et à l’IA, ont incité les investisseurs à se montrer prudents quant à une exposition excessive à un secteur qui pourrait connaître l’éclatement d’une bulle”, explique Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth
** Nvidia a annoncé mardi des prévisions de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations des analystes et a revu à la hausse ses perspectives de croissance pour l’exercice 2028
** Les analystes de la société de courtage Jefferies estiment que l’augmentation du carnet de commandes dans le cloud et la fermeté des prix des GPU indiquent que la demande en puissance de calcul pour l’IA continue de dépasser l’offre(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer