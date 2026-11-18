Les actions de Neocloud chutent alors que Nvidia cède ses gains, ce qui pèse sur le sentiment du marché vis-à-vis de l'IA

** Le titre Neocloud recule suite à la chute de l'action NVDA.O de Nvidia, inversant ainsi la hausse enregistrée avant l'ouverture du marché après la publication des résultats, ce qui pèse sur le sentiment à l'égard des infrastructures d'IA et des dépenses liées aux centres de données

** L'action Nvidia recule de 2,2% en début de séance, après avoir progressé de 2,7% avant l'ouverture

** Les actions de Nebius NBIS.VI , NBIS.O cotées aux États-Unis reculent de 8,3%, tandis que celles d’IREN IREN.O et de CoreWeave CRWV.O perdent respectivement 3,2% et 5 , 6 %

** Certains opérateurs de centres de données sont également en baisse , Applied Digital APLD.O reculant de 2,8%

** L’ETF Roundhill Neocloud NCLD.O recule de 3,4%, ce qui témoigne d’ une faiblesse généralisée parmi les valeurs liées aux infrastructures d’IA

** “Les inquiétudes liées aux problèmes technologiques, associées à un recul des dépenses consacrées aux centres de données et à l’IA, ont incité les investisseurs à se montrer prudents quant à une exposition excessive à un secteur qui pourrait connaître l’éclatement d’une bulle”, explique Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth

** Nvidia a annoncé mardi des prévisions de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations des analystes et a revu à la hausse ses perspectives de croissance pour l’exercice 2028

** Les analystes de la société de courtage Jefferies estiment que l’augmentation du carnet de commandes dans le cloud et la fermeté des prix des GPU indiquent que la demande en puissance de calcul pour l’IA continue de dépasser l’offre