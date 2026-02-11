 Aller au contenu principal
Les actions de Moderna chutent avant bourse, la FDA refusant d'examiner un nouveau vaccin antigrippal
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 10:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisé) par Rashika Singh

Les actions de Moderna MRNA.O ont chuté de 10,3 % avant bourse mercredi après que la Food and Drug Administration américaine a refusé d'examiner la demande d'approbation d'un nouveau vaccin antigrippal de la société, soulignant ainsi les changements dans la politique américaine en matière de vaccins.

Cette décision intervient quelques semaines seulement après que les États-Unis ont réécrit leurs directives de longue date sur la vaccination des enfants et réduit les recommandations de vaccination systématique contre les maladies infectieuses, y compris la grippe, un changement qui a inquiété les responsables de la santé publique.

Moderna a déclaré que son choix de comparer le vaccin, mRNA-1010, avec un vaccin contre la grippe saisonnière à dose standard déjà homologué était la seule raison pour laquelle la FDA a refusé d'entamer l'examen de la demande.

Cela "augmente le risque d'une procédure plus longue aux États-Unis pour le vaccin antigrippal autonome et le vaccin combiné grippe/COVID de Moderna, étant donné la position de la FDA sur le comparateur", ont déclaré les analystes de Jefferies.

La lettre de la FDA contredit une communication écrite antérieure du Center for Biologics Evaluation and Research, a déclaré Moderna, ajoutant qu'elle a demandé une réunion avec le régulateur de la santé pour comprendre la voie à suivre.

Le vaccin est actuellement en cours d'examen dans l'UE, au Canada et en Australie, et l'entreprise s'attend à ce que les approbations potentielles interviennent fin 2026 ou début 2027.

"Ceci s'inscrit dans une tendance plus large où la FDA "change les règles du jeu"; l'essai a atteint ses objectifs principaux chez 43 808 participants et les demandes ont été acceptées dans l'UE, au Canada et en Australie, mais nous avons du mal à voir la direction actuelle de la FDA faire marche arrière", ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets.

Le marché américain est actuellement desservi par plusieurs vaccins antigrippaux approuvés par la FDA, notamment ceux produits par le britannique AstraZeneca AZN.L et le français Sanofi SASY.PA .

Les actions de Moderna ont augmenté d'environ 42 % depuis le début de l'année, après avoir chuté de 29 % en 2025.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/02/2026 à 10:28:09.

