Les actions de Moderna chutent alors que le refus de la FDA d'examiner le vaccin contre la grippe ajoute à l'incertitude réglementaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions de Moderna chutent de près de 7 % après le refus de la FDA

*

La FDA invoque l'absence d'étude adéquate et des problèmes avec le bras comparateur

*

La décision de la FDA pourrait affecter d'autres vaccins, avertissent les experts

(Ajout d'un commentaire d'expert au paragraphe 3 et d'un rapport de Stat News au paragraphe 9) par Mariam Sunny et Rashika Singh

Les actions de Moderna MRNA.O ont chuté deprès de 7 % mercredi après que les organismes de réglementation américains ont refusé d'examiner son vaccin expérimental contre la grippe, une décision qui souligne l'évolution des politiques de vaccination aux États-Unis et aggrave l'incertitude quant aux ambitions de l'entreprise en matière d'ARNm.

Les changements radicaux apportés à la politique vaccinale américaine sous la direction du ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr, un militant anti-vaccins de longue date, ont entraîné une réduction de l'utilisation des vaccins et remodelé le paysage réglementaire pour les entreprises qui développent de nouveaux vaccins.

"Il s'agit d'un événement très inquiétant qui n'augure rien de bon pour les opérations et la prise de décision "normales" au sein de la FDA", a déclaré Wilbur Chen, médecin spécialiste des maladies infectieuses à la faculté de médecine de l'université du Maryland, ajoutant qu'il "reflète probablement ce nouveau cadre réglementaire" et qu'il est susceptible d'avoir un impact sur d'autres vaccins à l'avenir.

La décision de la Food and Drug Administration porte un coup aux ambitions de la biotech, à court d'argent, de combler le déclin des recettes du vaccin COVID-19 et de démontrer la viabilité à long terme de sa plateforme d'ARNm.

"Je crains que si la prochaine étape de ce processus ne permet pas d'avancer dans l'examen de ce produit, nous ayons perdu la plateforme ARNm comme option pour la grippe ou d'autres virus respiratoires", a déclaré le Dr Demetre Daskalakis, ancien directeur du Centre national pour l'immunisation et les maladies respiratoires (National Center for Immunization and Respiratory Diseases, CDC).

L'année dernière, le ministère de la santé et des services sociaux a mis fin à des projets de développement de vaccins à ARNm d'une valeur de près de 500 millions de dollars dans le cadre de son unité de recherche biomédicale.

Dans une interview accordée à Bloomberg TV au début de l'année, Moderna a déclaré qu'elle ne prévoyait pas d'investir dans de nouveaux essais de vaccins à un stade avancé en raison de l'opposition croissante des autorités américaines aux vaccinations.

Dans une lettre signée par Vinay Prasad, le plus haut responsable de la FDA en matière de vaccins, l'agence a invoqué l'absence d'une étude "adéquate et bien contrôlée" avec un bras comparateur qui "ne reflète pas la meilleure norme de soins disponible."

M. Prasad a passé outre les scientifiques de l'agence en refusant d'accepter la demande de Moderna, a rapporté Stat News mercredi, citant trois fonctionnaires de l'agence au courant de l'affaire.

Le ministère américain de la santé et des services sociaux, qui supervise la FDA, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La décision dela FDA "remet en cause la dépendance de l'entreprise à l'égard des vaccins saisonniers pour atteindre son objectif d'équilibre financier en 2028", a déclaré Geoff Meacham, analyste chez Citi.

La décision de l'organisme de réglementation place désormais les prévisions de recettes mondiales de Moderna à environ 750 millions de dollars pour le vaccin antigrippal et le vaccin combiné grippe/COVID en 2028, et leur commercialisation aux États-Unis est en suspens, ont déclaré les analystes de Citi.

Plusieurs vaccins antigrippaux approuvés par la FDA, y compris ceux produits par le britannique AstraZeneca AZN.L et Sanofi SASY.PA , sont actuellement disponibles sur le marché américain.

Les actions de Moderna ont chuté de 29 % en 2025.