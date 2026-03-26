Les actions de Meta et d'Alphabet chutent après les verdicts de jurys américains sur les préjudices causés par les médias sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions de Meta Platforms META.O , société mère de Facebook, ont atteint leur plus bas niveau en 10 mois, en baisse de 3,1 % à 576,23 $ ** Un jury de Los Angeles a jugé mercredi que Meta et Google (Alphabet) GOOGL.O étaient responsables de la dépression et des pensées suicidaires d'une jeune femme qui disait être devenue dépendante des plates-formes des entreprises

** Les entreprises ont été condamnées à payer un total de 6 millions de dollars en dommages et intérêts

** GOOGL en baisse de 1,5% à 286,53 $ ** Dans une affaire distincte au Nouveau Mexique, un juge a ordonné mardi à Meta de payer 375 millions de dollars après avoir constaté que la société avait trompé les utilisateurs sur la sécurité de ses produits pour les jeunes utilisateurs et avait permis l'exploitation sexuelle d'enfants sur ses plates-formes

** META a chuté de 12,7 % depuis le début de l'année, GOOGL a chuté de 8,5 % depuis le début de l'année